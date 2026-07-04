Giá cà phê hôm nay 4/7/2026: Đảo chiều giảm phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 4/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 3/7, giá cà phê Robusta trên sàn London, kỳ hạn giao tháng 7/2026 đảo chiều giảm 67 USD (-1,69%) xuống 3.903 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 67 USD/tấn (-1,77%) xuống 3.716 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giá giảm 66 USD/tấn (-1,76%) còn 3.679 USD/tấn.

Sàn giao dịch New York đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ 4/7.

Trước đó, trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 8,65 US cent/pound, còn 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 8,7 US cent/pound, xuống 301,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 8,55 US cent/pound, còn 286,3 US cent/pound.

Đà giảm của Arabica chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời và thanh lý các vị thế mua trước kỳ nghỉ lễ dài cuối tuần tại Mỹ, sau giai đoạn giá tăng mạnh trong nhiều tuần liên tiếp.

Giá cà phê Robusta quay đầu giảm. (Ảnh: Hayman Coffee)

Bảng giá cà phê hôm nay 4/7/2026 trên các sàn quốc tế

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.903 USD/tấn -1,69% Tháng 9/2026 3.716 USD/tấn -1,77% Tháng 11/2026 3.679 USD/tấn -1,76% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 Nghỉ giao dịch - Tháng 9/2026 Nghỉ giao dịch - Tháng 11/2026 Nghỉ giao dịch -

Nhận định giá cà phê

Theo Reuters, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn trên sàn ICE giảm vào thứ Sáu nhưng đang hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp, được thúc đẩy bởi những lo ngại về vụ thu hoạch ở Brazil và Việt Nam.

Xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, tăng 7,3% trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, triển vọng cho vụ mùa 2026/27 của Việt Nam đang chịu áp lực lớn do sự hình thành và phát triển mạnh của hiện tượng El Nino. Khí hậu khô hạn, nắng nóng kỷ lục và thiếu hụt mưa trên diện rộng (dự báo hụt từ 25% - 50%) đang đe dọa trực tiếp đến nguồn nước và sản xuất nông nghiệp.

Tại Brazil, thời tiết ẩm ướt đã làm chậm quá trình thu hoạch và làm dấy lên lo ngại về chất lượng vụ mùa đối với quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, xuất khẩu ở Uganda đã giảm. Nước này xuất khẩu 617.491 bao cà phê trong tháng 5 so với 793.445 bao cùng kỳ năm ngoái.