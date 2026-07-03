Giá cà phê hôm nay 3/7/2026: Arabica quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 3/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7/2026, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng nhẹ thêm 0,3% (12 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt mức 3.970 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 0,32% (12 USD/tấn), đạt 3.783 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,51% (19 USD/tấn), lên 3.745 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh 2,67% (8,65 US cent/pound), còn 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,81% (8,7 US cent/pound), xuống 301,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,9% (8,55 US cent/pound), còn 286,3 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica quay đầu giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế hôm nay 3/7/2026

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm (%) Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.783 USD/tấn +0,32% Tháng 11/2026 3.745 USD/tấn +0,51% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 301,2 US cent/pound -2,81% Tháng 11/2026 286,3 US cent/pound -2,9%

Nguyên nhân giá cà phê Arabica giảm

Theo Barchart, giá cà phê Arabica kỳ hạn quay đầu giảm sau khi đạt mức cao nhất trong 5 tháng vào đầu phiên giao dịch. Arabica giảm mạnh do hoạt động chốt lời và thanh lý các vị thế mua gây áp lực lên thị trường trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, trong đó các thị trường tài chính Mỹ đóng cửa vào ngày thứ Sáu nhân dịp Quốc khánh Mỹ (4/7).

Trước đó, giá cà phê tăng vào đầu tuần này do những lo ngại về triển vọng mùa vụ tại hai quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil và Việt Nam.

Giá cà phê tăng mạnh trong 3 tuần qua do mưa lớn ở Brazil làm gián đoạn công việc thu hoạch và có thể làm giảm chất lượng cà phê. Ngoài ra, nông dân trồng cà phê Brazil đang ngần ngại bán hàng, hy vọng giá sẽ tăng và chuẩn bị cho những tác động của hiện tượng thời tiết El Niño năm nay.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, trong nửa đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,1 triệu tấn với giá trị 4,78 tỷ USD, tăng 9,7% về khối lượng nhưng giảm 14,4% về giá trị. Nguyên nhân khiến kim ngạch sụt giảm là giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt khoảng 4.435 USD/tấn, giảm 22%.

Lượng cà phê tồn kho được chứng nhận trên sàn ICE liên tục giảm trong ba tháng qua cũng là yếu tố hỗ trợ giá cà phê.

Lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE giảm xuống còn 375.079 bao tính đến ngày 1/7, mức thấp nhất trong 2,25 năm.Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE từng giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng sau đó đã tăng lên 4.053 lô vào thứ Hai, mức cao nhất trong 2,75 tháng.