Giá cà phê hôm nay 7/7/2026: Đồng loạt tăng vọt

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 7/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 6/7, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 4,13% (161 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt mức 4.064 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 8,83% (328 USD/tấn), lên mức 4.044 USD/tấn; trong khi hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 8,92% (328 USD/tấn), lên 4.007 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh hơn, lên tới 15,3% (48,3 US cent/pound), đạt 363,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 16,19% (48,75 US cent/pound), đạt 349,95 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 17,15% (49,1 US cent/pound), ở mức 335,4 US cent/pound.

Giá cà phê trên sàn quốc tế tăng vọt. (Ảnh: Barchart)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 7/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 4.064 USD/tấn +4,13% Tháng 9/2026 4.044 USD/tấn +8,83% Tháng 11/2026 4.007 USD/tấn +8,92% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 363,95 US cent/pound +15,3% Tháng 9/2026 349,95 US cent/pound +16,19% Tháng 12/2026 335,4 US cent/pound +17,15%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang tin Barchart, giá cà phê thế giới tăng vọt với cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong 5,5 tháng và cà phê Robusta chạm đỉnh 5 tháng. Đà tăng được thúc đẩy bởi vụ thu hoạch cà phê ở Brazil bị trì hoãn.

Nguồn tin từ công ty Safras & Mercado cho biết, tính đến ngày 1/7, vụ thu hoạch cà phê năm 2026/27 của Brazil chỉ đạt 52%, thấp hơn so với mức 60% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 55%.

Giá cà phê tăng vọt sau khi công ty khí tượng Rural Clima dự báo sẽ có mưa ở nhiều khu vực của Brazil vào giữa tháng 7. Điều này có thể gây bất lợi cho cây trồng, bao gồm cả cà phê. Ngoài ra, việc đồng real Brazil tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 tuần so với đô la Mỹ vào thứ Hai đã làm giảm doanh số bán cà phê từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil và hỗ trợ giá cà phê.

Quả cà phê trên cành. (Ảnh: Barchart)

Giá cà phê tăng mạnh trong tháng qua do mưa lớn ở Brazil làm gián đoạn công việc đồng áng và có thể đã làm giảm chất lượng hạt cà phê. Ngoài ra, nông dân trồng cà phê Brazil cũng hạn chế việc bán hàng. Họ hy vọng giá sẽ tăng và chuẩn bị cho những tác động của hiện tượng thời tiết El Niño năm nay.

Tính đến đầu tuần này, lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên ICE giảm xuống còn 366.756 bao, mức thấp nhất trong khoảng 2,25 năm.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, sau đó tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng, đạt 4.109 lô vào thứ Sáu tuần trước.

Những lo ngại hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang đẩy giá cà phê tăng cao. Công ty kinh doanh cà phê Commercial cho biết hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm trì hoãn lượng mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây ra hoa, gây thiệt hại cho vụ cà phê năm 2026/27 của Brazil.