Giá cà phê hôm nay 29/7: Robusta và Arabica lên cao nhất 2 tuần

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica lên cao nhất 2 tuần

Đóng cửa phiên giao dịch 28/7, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 78 USD (+2,05%) lên 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá tăng 78 USD/tấn (+2,06%) lên 3.859 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá đều tăng 79-80 USD/ounce.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 4,58% (14,85 US cent/pound), đạt mức 339,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 3,73% (11,4 US cent/pound), lên 317,3 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: Barchart)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 29/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.877 USD/tấn +2,05% Tháng 11/2026 3.859 USD/tấn +2,06% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 339,4 US cent/pound +4,58% Tháng 12/2026 317,3 US cent/pound +3,73%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất trong 2 tuần do lo ngại mưa lớn ở Brazil sẽ tiếp tục gây gián đoạn vụ thu hoạch cà phê của nước này và làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Theo hãng khí tượng Somar Meteorologia, bang Minas Gerais - vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất nước này - ghi nhận lượng mưa lên tới 32,4 mm trong tuần kết thúc ngày 26/7, tương đương khoảng 2.700% mức trung bình lịch sử của cùng kỳ.

Thông tin từ các tổ chức theo dõi thị trường cũng cho thấy vụ thu hoạch tại Brazil vẫn diễn ra chậm hơn đáng kể so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, giá cà phê còn được hỗ trợ một phần bởi lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm rưỡi.

Tính đến ngày 27/7, lượng tồn kho đạt chuẩn của ICE còn 292.810 bao, giảm so với 329.870 bao của một tuần trước và thấp hơn đáng kể so với 800.326 bao cùng thời điểm năm ngoái.

Những lo ngại hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang đẩy giá cà phê tăng cao.

Công ty kinh doanh cà phê Commercial cho biết hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm chậm mùa mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây cối thường ra hoa, gây thiệt hại cho vụ cà phê năm 2026/27 của Brazil.

Ngày 8/7, Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ cho biết hiện tượng thời tiết El Niño xuất hiện trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương tháng trước có khả năng là một trong những hiện tượng mạnh nhất trong hơn 75 năm. Điều này có thể gây lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ trong nhiều tháng cuối năm nay, cản trở sản xuất cà phê ở châu Á và Nam Mỹ.