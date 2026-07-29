Khan dầu diesel cục bộ, không loại trừ một số doanh nghiệp bán cầm chừng

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp bán cầm chừng chờ giá tăng.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết xung đột tại Trung Đông chưa chấm dứt đã ảnh hưởng đến hoạt động tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh tại một số địa phương khiến lượng khách dồn về các hệ thống đầu mối lớn, tạo áp lực lên khâu tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung nguồn hàng.

Với những trường hợp này, một số doanh nghiệp có thể phải điều tiết lượng hàng bán ra trong thời gian ngắn nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho thị trường.

“Bộ Công Thương đang nắm chắc tình hình, nguồn cung vẫn được cân đối và không thiếu”, ông khẳng định. Tuy nhiên, tại một số địa bàn có thể xuất hiện tình trạng thương nhân phân phối hoặc cửa hàng bán lẻ xăng dầu không tiếp cận được nguồn hàng trong vài ngày gần đây, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel. Điều này có thể do một số thương nhân phân phối ký hợp đồng với nhiều đầu mối khác nhau, thay vì duy trì nguồn cung ổn định“, ông Linh nói.

Kinh doanh thua lỗ nhiều cây xăng phải đóng cửa.

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, nguồn cung tổng thể vẫn được cân đối, không thiếu trên phạm vi cả nước, nhưng có thể xảy ra thiếu hàng cục bộ tại một số địa bàn, đặc biệt với dầu diesel.

”Chúng tôi cũng không loại trừ nguyên nhân doanh nghiệp bán cầm chừng chờ tăng giá“, ông nói.

Trước tình trạng này, ông Linh cho biết Bộ Công Thương đã chỉ đạo rất quyết liệt. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Song song đó, Bộ đã yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể từng trường hợp thiếu hàng, xác định rõ doanh nghiệp đầu mối, hợp đồng cung ứng và nguyên nhân phát sinh. Đồng thời, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng kiểm tra, giám sát nguồn cung, lượng tồn kho và xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để thị trường xăng dầu vận hành ổn định, minh bạch và hạn chế tái diễn tình trạng thiếu nguồn cung cục bộ, Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Dự kiến, văn bản sẽ được trình Thủ tướng trong tháng 7/2026 nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, báo chí đã đưa tin, doanh nghiệp phân phối và bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội phản ánh tình trạng một số cây xăng rơi vào tình trạng chỉ có dầu diesel để bán trong nửa ngày rồi lại hết hàng. Thậm chí, có ngày các cửa hàng không còn một giọt dầu diesel nào để bán.

Có thời điểm, nhiều xe bồn phải nằm chờ tại kho của thương nhân đầu mối 3-4 ngày mới đến lượt lấy hàng. Tình trạng này xuất hiện từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.

Báo cáo của Sở Công Thương Lào Cai cũng cho thấy, việc cung ứng mặt hàng xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel, trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/7 đang thiếu hụt nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dịch vụ vận tải và cửa khẩu.

Một số thương nhân bán lẻ ở Lào Cai gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng do doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối không bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu.

Tình trạng này bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến nay, gây khan hiếm cục bộ dầu diesel tại một số cửa hàng, có nơi phải tạm dừng bán hàng ở những thời điểm nhất định.