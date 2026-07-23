(VTC News) -

Giá cà phê thế giới giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm nhẹ 0,58% (22 USD/tấn) so với phiên trước, xuống 3.796 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1% (38 USD/tấn), còn 3.761 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 1,69% (5,45 US cent/pound), còn 316,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,36% (4,2 US cent/pound), xuống 303,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,9 - 4,05 cent/pound.

Giá cà phê thế giới giảm ngày thứ 2 liên tiếp. (Ảnh: Nam-son)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 23/7/2026 (giờ Việt Nam)

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.796 USD/tấn -0,58% Tháng 11/2026 3.761 USD/tấn -1% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 316,65 US cent/pound -1,69% Tháng 12/2026 303,7 US cent/pound -1,36%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê thế giới đồng loạt đi xuống do dự báo điều kiện khô hạn tại các vùng trồng cà phê của Brazil trong tuần tới, điều này giúp đẩy nhanh quá trình thu hoạch cà phê.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho tăng cũng gây áp lực lên giá cà phê Robusta. Lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng sau đó tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng, đạt 4.254 lô vào ngày 22/7.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 năm, chỉ còn 328.759 vào thứ Ba.

Theo Reuters, các nhà giao dịch cho biết vụ thu hoạch tại Indonesia, quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn thứ ba thế giới, đã hoàn thành khoảng 80%.

Dữ liệu mới nhất của Safras & Mercado cho thấy, tính đến ngày 15/7, Brazil đã thu hoạch 64% sản lượng cà phê niên vụ 2026/27, thấp hơn mức 77% cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 70% của 5 năm gần đây.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh trong tháng qua do mưa lớn ở Brazil làm gián đoạn công việc đồng áng và có thể làm giảm chất lượng hạt cà phê. Ngoài ra, nông dân trồng cà phê Brazil đang trì hoãn việc bán hàng, họ hy vọng giá sẽ tăng và chuẩn bị cho những tác động của hiện tượng thời tiết El Niño năm nay.