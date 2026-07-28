Giá cà phê hôm nay 28/7: Robusta và Arabica tiếp tục tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục tăng 1,12% (42 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt mức 3.799 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 1,15% (43 USD/tấn), lên 3.781 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh hơn, lên tới 3,43% (10,75 US cent/pound), đạt 324,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,63% (7,85 US cent/pound), lên mức 305,9 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: Barchart)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 28/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.799 USD/tấn +1,12% Tháng 11/2026 3.781 USD/tấn +1,15% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 324,55 US cent/pound +3,43% Tháng 12/2026 305,9 US cent/pound +2,63%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang tin Barchart, giá cà phê hôm nay tăng vọt do lo ngại mưa lớn ở Brazil sẽ tiếp tục gây gián đoạn vụ thu hoạch cà phê ở quốc gia này và làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Hãng khí tượng Somar Meteorologia cho biết, bang Minas Gerais vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil ghi nhận lượng mưa lên tới 32,4 mm trong tuần kết thúc ngày 26/7, tương đương khoảng 2.700% mức trung bình lịch sử. Dự báo khu vực này sẽ tiếp tục đón thêm mưa vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.

Mưa kéo dài có thể tiếp tục làm gián đoạn hoạt động thu hoạch và phơi sấy cà phê, khiến nguồn cung đưa ra thị trường trong ngắn hạn bị chậm lại.

Tốc độ thu hoạch cà phê ở Brazil chậm đang hỗ trợ giá cà phê. Tính đến ngày 17/7, vụ thu hoạch của các thành viên hợp tác xã Cooxupe mới hoàn thành 47,3%, thấp hơn so với tốc độ 59% của cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết tính đến ngày 15/7, vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026/27 của Brazil mới hoàn thành 64%, thấp hơn mức 77% của cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức trung bình 70% của 5 năm gần đây.

Lượng tồn kho tăng cao đang gây áp lực lên cà phê Robusta khi lượng tồn kho Robusta trên sàn ICE giảm nhẹ xuống còn 4.200 lô vào thứ Sáu.

Lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm với 311.317 bao vào thứ Sáu tuần trước.