Đội tuyển Việt Nam chung bảng Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Theo kết quả bốc thăm chia bảng được công bố sáng nay 29/7, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đây là giải đấu của khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý, phân biệt với ASEAN Cup 2026 đang diễn ra do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức.

FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức trong loạt trận quốc tế của FIFA từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 tại Indonesia. Việc giải diễn ra trong thời gian FIFA Days giúp các đội tuyển được quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất. Những cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ nước ngoài cũng có thể trở về thi đấu nếu được đội tuyển triệu tập theo đúng quy định của FIFA.

Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Kết quả các trận tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh trong khu vực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng và vị trí hạt giống của các đội tuyển tại những giải quốc tế tiếp theo.

FIFA ASEAN Cup được tổ chức tách biệt với ASEAN Championship (hay ASEAN Cup), giải vô địch Đông Nam Á truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á điều hành. Đây là lần đầu FIFA trực tiếp quản lý và tổ chức một sân chơi dành cho các đội tuyển trong khu vực.

Theo danh sách phân bảng được công bố, giải đấu còn có sự góp mặt của các đội tuyển ngoài Đông Nam Á gồm Pakistan, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). Việc bổ sung các đội khách mời giúp tăng tính đa dạng về chuyên môn và mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển thành viên AFF.

FIFA ASEAN Cup 2026 được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2.

Các trận thuộc Division 1 diễn ra tại Indonesia. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Bảng B có Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Bảng A gồm đội chủ nhà, Myanmar và Brunei. Ba đội Campuchia, Lào và Timor-Leste nằm ở bảng B.