Giá cà phê hôm nay 25/7: Cà phê Arabica, Robusta hồi phục

(VTC News) -

Giá cà phê Arabica, Robusta hồi phục

Đóng cửa phiên giao dịch 24/7, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 49 USD/tấn (+1,32%) lên 3.757 USD/tấn; Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giá tăng 39 USD/tấn (+1,05%) đạt 3.738 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,4 US cent/pound (+1,42%) lên 313,8 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 1,6 US cent/pound (+0,54%) lên mức 298,05 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 3/2026, giá tăng 0,7 US cent/pound (+0,24%) lên 291,25 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica, Robusta tăng trở lại. (Ảnh: Barchart)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 25/7/2026 (giờ Việt Nam)

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.757 USD/tấn +1,32% Tháng 11/2026 3.738 USD/tấn +1,05% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 313,8 US cent/pound +1,42% Tháng 12/2026 298,05 US cent/pound +0,54%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê thế giới tăng trở lại sau đợt bán tháo trước đó. Trong phiên, giá cà phê Arabica giao tháng 9 có lúc chạm mức thấp nhất trong 2,5 tuần trước khi đảo chiều tăng trở lại do hoạt động mua bù bán của các quỹ đầu cơ trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Diễn biến của thị trường phản ánh tâm lý thận trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói thuế nhập khẩu mới áp dụng đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, thay thế mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% vừa hết hiệu lực.Các mức thuế mới áp dụng từ 10% đến 12,5% theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Chính quyền Mỹ chuyển sang cơ sở pháp lý này sau khi chính sách thuế đối ứng trước đó bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

Tuy nhiên, một số mặt hàng quan trọng được miễn áp dụng như nhiên liệu, thực phẩm, phân bón và các mặt hàng đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Trước đó, trong phiên ngày thứ Năm 23/7, giá cà phê đã giảm mạnh sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 sẽ tăng 6%, tương đương 10,8 triệu bao, lên mức kỷ lục 189,7 triệu bao.

Theo USDA, sản lượng Arabica toàn cầu dự kiến tăng 12% so với niên vụ trước, trong khi sản lượng Robusta giảm nhẹ 0,7%. Dù vậy, tổng nguồn cung vẫn đủ lớn để đưa tồn kho cuối kỳ toàn cầu tăng thêm khoảng 1,9 triệu bao, lên 26,3 triệu bao.