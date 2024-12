Giá cà phê hôm nay 21/12: Đồng loạt giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 21/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 5.011 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao tháng 3/2025 giảm 44 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.002 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 325 cent/lb, tăng 2 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Tại kỳ hạn giao tháng 5/2025, giao dịch ở mức 319 cent/lb, tăng 1 cent/lb so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay giảm ở cả trong nước và trên thế giới. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 121.500 - 122.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 121.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 121.800 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ghi nhận giảm 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg.

Mới đây, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bỏ phiếu thông qua quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Đây là lần giảm lãi suất thứ ba liên tiếp của Fed kể từ tháng 9/2024, đưa lãi suất chính sách cơ bản xuống phạm vi 4,25% - 4,50%, nhưng các nhà hoạch định chính sách của Fed hiện dự đoán họ sẽ chỉ thực hiện 2 lần giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2025.

Theo các chuyên gia, động thái của Fed là điều được giới kinh doanh và đầu cơ tính toán. Do đó giá cà phê biến động không mạnh, Robusta giảm do tồn kho trên sàn tăng mạnh, trong khi Arabica hồi phục vì đồng nội tệ của Brazil đang mất giá so với USD.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ này dự kiến đạt khoảng 1,6 triệu tấn. Tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam dự báo đạt từ 270.000-300.000 tấn. Sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ nội địa kết hợp với sản lượng sản xuất thấp có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung nguyên liệu cho xuất khẩu.

VICOFA nhận định xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn có nhiều thuận lợi nhờ nguồn cung tăng do vào vụ thu hoạch niên vụ mới 2024/25 và giá xuất khẩu cao. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu cà phê cả năm sẽ lập kỷ lục với mốc 5,5 tỷ USD.