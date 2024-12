Giá cà phê hôm nay 18/12: Trong nước tăng, thế giới giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 18/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 5.216 USD/tấn, giảm 14 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao tháng 3/2025 giảm 35 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.168 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 324 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Tại kỳ hạn giao tháng 5/2025, giao dịch ở mức 321 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự đồng loạt tăng ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 123.200 - 125.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 124.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 123.200 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 124.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay cũng ghi nhận tăng 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 125.000 đồng/kg.

Quy định không gây mất rừng (EUDR) được EU ban hành vào tháng 6/2023. Quy định đã đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc và cam kết không phá rừng, không suy thoái rừng trong chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp gồm 7 ngành hàng; trong đó có cà phê, gỗ và cao su.

Đối với ngành hàng cà phê, một trong những giải pháp then chốt tuân thủ EUDR chính là việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu rừng và vùng trồng đầy đủ, chính xác, minh bạch.

Bà Mara Grimminger, trợ lý Quan hệ quốc tế, Tổng vụ Môi trường, Ủy ban châu Âu đánh giá, việc ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu rừng và vùng trồng cà phê đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc tuân thủ EUDR tại Việt Nam.

"Liên minh châu Âu công bố quyết định lùi thời gian áp dụng EUDR đến tháng 12/2025. Thời gian được kéo dài nhằm đảm bảo các đối tác toàn cầu, cũng như Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ trước khi quy định có hiệu lực, tạo điều kiện cho một quá trình triển khai suôn sẻ và hiệu quả.

Cơ hội này cần được tận dụng để chuẩn bị, thực hiện các hành động cụ thể và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của EUDR, mở đường cho một tương lai bền vững của ngành cà phê Việt Nam", bà Mara Grimminger chia sẻ.