Giá cà phê hôm nay 20/12: Tiếp tục giảm cả trong nước và thế giới

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 20/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 5.061 USD/tấn, giảm 90 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao tháng 3/2025 giảm 93 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.046 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 323 cent/lb, giảm 9 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Tại kỳ hạn giao tháng 5/2025, giao dịch ở mức 318 cent/lb, giảm 9 cent/lb so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay giảm. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 122.500 - 124.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 123.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 122.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 123.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay cũng ghi nhận giảm 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg.

Ngày 18/12, sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã bỏ phiếu thông qua quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Đây là lần giảm lãi suất thứ ba liên tiếp của Fed kể từ tháng 9, đưa lãi suất chính sách cơ bản xuống phạm vi 4,25% - 4,50%, nhưng các nhà hoạch định chính sách của Fed hiện dự đoán họ sẽ chỉ thực hiện 2 lần giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2025.

Theo các chuyên gia, động thái của Fed là điều được giới kinh doanh và đầu cơ tính toán nên cà phê biến động giá không mạnh. Giá Robusta giảm do tồn kho trên sàn tăng mạnh, còn giá Arabica hồi phục vì đồng nội tệ của Brazil đang mất giá so với USD.

Ngân hàng Rabobank cho biết trong một báo cáo rằng những khác biệt đáng kể trong ước tính về vụ mùa 2025-2026 của Brazil đang làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cà phê Brazil vào năm 2025 và làm gia tăng sự biến động.

Cơ quan Khí tượng Brazil Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại bang Minas Gerais - khu vực trồng Arabica lớn nhất Brazil, chỉ đạt 35,2 mm vào tuần trước, tương đương 65% mức trung bình lịch sử.