Giá cà phê hôm nay 19/12: Trong nước và thế giới cùng giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 19/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 5.151 USD/tấn, giảm 65 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao tháng 3/2025 giảm 29 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.139 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 332 cent/lb, tăng 8 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Tại kỳ hạn giao tháng 5/2025, giao dịch ở mức 327 cent/lb, tăng 6 cent/lb so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay giảm. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 122.700 - 124.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 122.700 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 123.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ghi nhận giảm 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 124.200 đồng/kg.

Trước đây, cà phê Việt Nam chủ yếu được tiêu thụ tại các thị trường truyền thống như châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, những năm gần đây, các thị trường gần như Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đang nổi lên, mở ra những cơ hội mới cho ngành cà phê Việt Nam.

Dư địa tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc còn rất lớn. Hiện nay, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người ở Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia lân cận như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng tại Trung Quốc là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng. Truyền thống uống trà vẫn còn phổ biến, tuy nhiên, thế hệ trẻ sinh từ năm 1990 trở lại đây đang dần chuyển sang uống cà phê, tạo tiềm năng lớn cho thị trường này.