Giá cà phê hôm nay 17/12: Trong nước giảm, thế giới tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 17/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 5.230 USD/tấn, tăng 21 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao tháng 3/2025 tăng 19 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.203 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 327 cent/lb, tăng 8 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Tại kỳ hạn giao tháng 5/2025, giao dịch ở mức 324 cent/lb, tăng 7 cent/lb so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 122.500 - 124.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 122.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 124.200 đồng/kg.

Mặc dù ở các tỉnh Tây Nguyên đang gặp bất lợi về thời tiết xấu do mưa nhiều kéo dài nhưng nông dân ở đây vẫn đang đẩy mạnh thu hoạch cà phê, do lượng cà phê đang chín rộ, nếu không thu hoạch thì hạt cà phê sẽ bị nứt vỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng.

Theo thống kê, tại tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích cà phê khoảng 176.000ha, tổng sản lượng đạt trên 570.000 tấn. Trong năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã xuất khẩu khoảng 70.000 tấn cà phê nhân sang các nước như Ấn Độ, Hà Quốc, Hà Lan...với tổng giá trị khoảng 155 triệu USD.