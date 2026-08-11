Tin xe 11/8: MG 07 PHEV gây chú ý, Mercedes-AMG GT 53 EV xuất hiện

(VTC News) -

MG 07 PHEV chạy điện 245 km

MG 07 PHEV được bổ sung vào dòng sedan cỡ D MG 07 với hai phiên bản 245 Comfort Edition và 245 LiDAR Edition. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp mô-tơ điện DMH với động cơ xăng 1.5L và bộ pin lithium iron phosphate (LFP) do CATL cung cấp.

Điểm đáng chú ý của MG 07 PHEV là khả năng vận hành thuần điện 245 km và tổng quãng đường kết hợp lên tới 1.745 km theo tiêu chuẩn CLTC. Mô-tơ điện cho công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn 302 Nm, trong khi động cơ xăng đạt 110 mã lực và 135 Nm.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.886 x 1.900 x 1.478 mm, chiều dài cơ sở 2.858 mm, tương đồng với phiên bản thuần điện. Bản 245 LiDAR Edition cũng được xác định là một trong hai cấu hình của MG 07 PHEV.

Trong cabin, xe có cửa sổ trời toàn cảnh chống nắng, ghế trước sưởi và thông gió, đèn nội thất 256 màu, cốp điện thông minh, bảng đồng hồ LCD 8,88 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch. Giá MG 07 PHEV hiện chưa được công bố; trong khi bản thuần điện đã nhận đặt trước tại Trung Quốc với giá quy đổi khoảng 430 triệu đồng.

Mercedes-AMG GT 53 EV chạy tối đa 809 km

Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV được định vị là phiên bản tiêu chuẩn trong dòng xe điện hiệu năng cao của AMG. So với GT 55 và GT 63 sử dụng cấu hình nhiều mô-tơ hơn, GT 53 được tinh giản còn hai mô-tơ điện bố trí trên cả hai cầu, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh.

Hệ thống này cho công suất 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 230 km/h, hoặc 250 km/h khi trang bị gói AMG Driver’s Package. Xe sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 106 kWh, cho phép di chuyển tối đa 809 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình WLTP.

Khả năng sạc cũng là một điểm đáng chú ý khi hệ thống DC hỗ trợ công suất tối đa 600 kW, giúp nâng mức pin từ 10% lên 80% trong 11 phút. Sau 10 phút sạc nhanh, xe có thể bổ sung thêm 534 km quãng đường di chuyển. Sạc AC duy trì công suất 11 kW.

Mercedes-AMG GT 53 EV được trang bị hệ thống treo khí nén AMG Ride Control với ba chế độ Comfort, Sport và Sport+, cùng khí động học chủ động. Cabin có màn hình kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình trung tâm 14 inch. Xe dự kiến được bàn giao tại châu Âu trong tháng này, trong khi các thị trường dùng xe tay lái thuận nhận xe đầu tiên vào cuối năm.

Bentley Continental GTC S độc bản đổi màu Ombre

Bentley tạo một chiếc Continental GTC S phiên bản độc bản để đánh dấu 80 năm kể từ khi chiếc Bentley đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy Crewe, Anh. Mẫu grand tourer mui trần được phát triển với nhiều chi tiết thiết kế riêng, trong đó nổi bật nhất là lớp sơn Ombre chuyển sắc từ Supernova Purple ở phía trước sang Supernova Purple Dark về phía sau.

Ngoại thất sử dụng bộ mâm hợp kim 22 inch 10 chấu Swept với cách hoàn thiện hai tông màu, đi cùng cùm phanh màu đen và huy hiệu “80” phía sau hốc bánh trước. Bên trong, logo “80” được thêu trên tựa đầu tất cả ghế, kết hợp nội thất da hai tông màu đen và xám.

Chi tiết đáng chú ý khác là bức tranh airbrush tái hiện tòa nhà Design Studio tại nhà máy Crewe. Thiết kế này được thực hiện riêng cho chiếc xe, góp phần tạo nên đặc điểm khác biệt của phiên bản độc bản.

Về vận hành, Bentley Continental GTC S vẫn sử dụng hệ truyền động High Performance Hybrid, gồm động cơ V8 tăng áp kép 4.0L và mô-tơ điện. Hệ thống cho công suất 680 mã lực, mô-men xoắn 930 Nm, truyền động bốn bánh qua hộp số ly hợp kép 8 cấp. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 305 km/h.

Giá của chiếc độc bản chưa được công bố. Trong khi đó, Continental GTC S thế hệ mới tại Mỹ có giá từ khoảng 321.200 USD và có thể lên 370.000 USD khi bổ sung đầy đủ tùy chọn cá nhân hóa.