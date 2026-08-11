Ông Trump: Mỹ vẫn có khả năng leo thang xung đột với Iran

(VTC News) -

Hôm 10/8, khi được phóng viên hỏi liệu ông có ý định theo đuổi “sự leo thang quy mô lớn” trong cuộc xung đột với Iran hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Chúng tôi chắc chắn có khả năng đó nếu muốn. Vâng, các bạn sẽ sớm biết thôi”.

Ngoài ra, ông Trump một lần nữa úp mở về ý định thực hiện lời đe dọa tấn công giới lãnh đạo của Iran. “Rồi các bạn sẽ biết”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những yêu cầu riêng về việc Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột, cuộc tấn công và cuộc biểu tình để đáp trả điều kiện của Iran về một thỏa thuận hòa bình. Động thái này có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra trong suốt 50 năm qua”, ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Ông cũng cho biết khoản thanh toán sẽ bao gồm những thương vong về người biểu tình dân sự và lực lượng Mỹ trong khu vực. “Vì vậy, nếu có thiệt hại cần phải bồi thường, tôi nghĩ Iran nên bồi thường những thiệt hại đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Iran thông báo họ đang tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng với Oman, trong đó xác định tuyến đường vận chuyển mới giữa 2 nước qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran lưu ý Mỹ phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm bồi thường và chấm dứt lệnh trừng phạt cũng như mối đe dọa quân sự trước khi tuyến đường thủy quan trọng này được mở cửa trở lại.

Việc Iran phong tỏa tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz gây xáo trộn thị trường và đẩy giá cả lên cao. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông đang “giữ thái độ ôn hòa” trong cách tiếp cận với Tehran, ngụ ý ông tin mình có thể chờ đợi họ nhượng bộ về mặt kinh tế.

Eo biển Hormuz - nơi từng vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng thế giới bị phong tỏa hiệu quả kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra. Dù những nỗ lực quân sự kéo dài nhiều tháng của Mỹ, bao gồm cả chiến dịch tấn công kéo dài 2 tuần vào tháng 7, vẫn không thể phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển.