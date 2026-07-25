Cuộc cạnh tranh chiến lược giành đáy đại dương giữa 3 siêu cường

Giá cà phê hôm nay 25/7, giá cà phê thế giới hồi trong phiên cuối tuần do hoạt động mua bù bán của giới đầu cơ sau đợt giảm mạnh.
Đáy đại dương đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới khi Mỹ, Trung Quốc và Nga cùng tăng tốc giành lợi thế chiến lược.
Sau cơn mưa lớn lúc rạng sáng, Hà Nội xuất hiện nhiều điểm dềnh nước ở nội thành, giao thông đi lại chậm.
Các chuyên gia khí hậu Trung Quốc cảnh báo năm 2026 mới chỉ là "khúc dạo đầu" của siêu El Nino và những tác động nghiêm trọng nhất có thể xuất hiện vào năm 2027.
Trong những giờ qua, Hà Nội mưa lớn, sấm sét liên tục dội xuống, loạt tuyến phố có nguy cơ xảy ra ngập úng gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.
Giá lúa gạo hôm nay 25/7 ít biến động, riêng gạo Đài Thơm ở chợ lẻ tăng thêm 500 đồng/kg.
Ả Rập Xê-út tiến hành cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là của lực lượng Houthi tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen.
Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn và nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng khi bão Noul tiến sát bờ biển phía Nam, đe dọa gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng.
Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đến ngày 30/6, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng.
Dell 14, Dell 15 và Inspiron phù hợp từng kiểu sinh viên, tùy thói quen di chuyển, nhu cầu học tập và thời gian dùng lâu dài.
Biển Đông đón cơn bão số 2 Noul, tác động gây biển động dữ dội, sóng cao 5-7m, theo nhận định hiện tại, ít có khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 25/7/2026.
Tổng thống Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định có tiến hành cuộc tấn công lớn vào Iran hay không, vì Tehran đang "nghiêm túc" trong đàm phán với Washington.
SHB Đà Nẵng và Huế giành chiến thắng ở hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.
Thói quen đeo tai nghe hàng chục giờ mỗi ngày để nghe nhạc, nghe truyện hoặc làm việc trong môi trường ồn khiến nhiều người trẻ suy giảm thính lực mà không hay biết.
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