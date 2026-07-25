Tin mới

Giá cà phê hôm nay 25/7: Cà phê Arabica, Robusta hồi phục Giá cà phê hôm nay 25/7, giá cà phê thế giới hồi trong phiên cuối tuần do hoạt động mua bù bán của giới đầu cơ sau đợt giảm mạnh.

Cuộc cạnh tranh chiến lược giành đáy đại dương giữa 3 siêu cường Đáy đại dương đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới khi Mỹ, Trung Quốc và Nga cùng tăng tốc giành lợi thế chiến lược.

Hà Nội xuất hiện loạt điểm dềnh nước sau trận mưa lớn Sau cơn mưa lớn lúc rạng sáng, Hà Nội xuất hiện nhiều điểm dềnh nước ở nội thành, giao thông đi lại chậm.

Năm 2026 mới chỉ là 'khúc dạo đầu' của siêu El Nino Các chuyên gia khí hậu Trung Quốc cảnh báo năm 2026 mới chỉ là "khúc dạo đầu" của siêu El Nino và những tác động nghiêm trọng nhất có thể xuất hiện vào năm 2027.

Hà Nội mưa lớn, sấm sét liên tục dội xuống, nguy cơ ngập úng loạt tuyến phố Trong những giờ qua, Hà Nội mưa lớn, sấm sét liên tục dội xuống, loạt tuyến phố có nguy cơ xảy ra ngập úng gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.

Giá lúa gạo hôm nay 25/7: Gạo Đài Thơm ở chợ tăng 500 đồng/kg Giá lúa gạo hôm nay 25/7 ít biến động, riêng gạo Đài Thơm ở chợ lẻ tăng thêm 500 đồng/kg.

Ả Rập Xê-út tập kích vị trí của lực lượng Houthi ở Yemen khi xung đột leo thang Ả Rập Xê-út tiến hành cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là của lực lượng Houthi tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen.

Trung Quốc cảnh báo mưa lớn, lũ lụt trước khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn và nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng khi bão Noul tiến sát bờ biển phía Nam, đe dọa gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng.

6 tháng đầu năm, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đến ngày 30/6, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng.

Sinh viên nên mua Dell 14, Dell 15 hay Inspiron Dell 14, Dell 15 và Inspiron phù hợp từng kiểu sinh viên, tùy thói quen di chuyển, nhu cầu học tập và thời gian dùng lâu dài.

Bão Noul vào Biển Đông, biển động dữ dội, sóng cao 7m Biển Đông đón cơn bão số 2 Noul, tác động gây biển động dữ dội, sóng cao 5-7m, theo nhận định hiện tại, ít có khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 25/7/2026.

Ông Trump: Iran đang ‘rất nghiêm túc’ trong đàm phán Tổng thống Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định có tiến hành cuộc tấn công lớn vào Iran hay không, vì Tehran đang "nghiêm túc" trong đàm phán với Washington.

Hai đội bóng đầu tiên vào bán kết giải U17 Quốc gia 2026 SHB Đà Nẵng và Huế giành chiến thắng ở hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.