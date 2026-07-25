Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã xuất viện

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã hồi phục sức khoẻ và tinh thần, đủ điều kiện xuất viện.

Đánh giá về quá trình điều trị, bác sĩ CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết người bệnh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Hiện bệnh nhân có thể tự đi lại quãng ngắn, tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân, các chỉ số sinh tồn như nhịp tim, huyết áp đều ổn định.

Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã ổn định, đủ điều kiện trở về Ấn Độ trên chuyến bay thương mại và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế trong nước. Để bảo đảm an toàn, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cử một bác sĩ đồng hành trong suốt chuyến bay nhằm theo dõi sức khỏe và xử trí kịp thời nếu có tình huống phát sinh.

Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc sức khoẻ đã ổn định. (Ảnh: BVCC)

Xúc động khi cảm nhận được làn ranh sinh tử mà bản thân vừa trải qua, bệnh nhân chia sẻ: “Sức khỏe của tôi có thể hồi phục được như ngày hôm nay là một điều thần kỳ mà chính tôi cũng không dám tin. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình điều trị và chăm sóc để tôi có được sự hồi phục như hôm nay”.

Vụ lật ca nô xảy ra vào chiều 11/7 tại vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khiến 15 người chết, 21 người được cứu sống.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bệnh viện Chợ Rẫy kích hoạt phương án hỗ trợ khẩn cấp, cử ê-kíp chuyên gia đến Phú Quốc phối hợp cấp cứu các nạn nhân nặng, đồng thời hỗ trợ máu, vật tư y tế và chuẩn bị tiếp nhận các trường hợp cần điều trị chuyên sâu tại TP.HCM.

Bệnh nhân 54 tuổi là trường hợp bị đa chấn thương nặng nhất. Ngoài tổn thương não và phổi do hít nước biển, người bệnh còn bị nhồi máu cơ tim cấp, rối loạn huyết động nghiêm trọng, đòi hỏi phải vừa hồi sức tích cực vừa can thiệp tim mạch khẩn cấp

Sáng 13/7, sau khi các bác sĩ tại địa phương thực hiện thành công ca can thiệp mạch vành khẩn cấp kéo dài hơn 2 giờ, bệnh nhân đủ điều kiện an toàn để vận chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị chuyên sâu. Bệnh nhân được chuyển bằng đường hàng không từ Phú Quốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy.