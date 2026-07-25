Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(VTC News) -

Sáng 25/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và thăm, tặng quà gia đình thương binh Phí Hương Dũng tại phường Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Di tích Đồi E2). (Ảnh: VGP)

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta.

Thủ tướng và đoàn công tác tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: VGP)

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.

Thủ tướng dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. (Ảnh: VGP)

Sáng cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phí Hương Dũng, là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang sống tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công và thân nhân, chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện, đối tượng ngày càng được mở rộng, chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm tại gia đình thương binh Phí Hương Dũng. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chúc thương binh Phí Hương Dũng và gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách với những người có công ngày càng tốt hơn.