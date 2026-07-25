Đại tướng Phan Văn Giang thăm lực lượng tìm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Sáng 25/7, đoàn công tác của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7.

Về phía TP.HCM có Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Tại Nhà bia tưởng niệm trong Công viên Lê Thị Riêng, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn dâng hương tại Bia tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến hết ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Trong đó, hố chôn thứ nhất phát hiện 100 bộ hài cốt đơn và 2 bộ hài cốt tập thể; hố chôn thứ hai phát hiện 1 bộ hài cốt đơn và 3 bộ hài cốt tập thể. Các bộ hài cốt tập thể là những cụm hài cốt gồm nhiều cá thể liệt sĩ đã phân hủy, đan xen vào nhau, sẽ tiếp tục được giám định, phân loại theo quy trình chuyên môn.

Sau gần 20 ngày triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, cuộc quy tập đã thu được nhiều di vật quan trọng và phát hiện hai khu vực chôn cất, góp phần làm sáng tỏ thêm những dấu tích của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những ngày tới.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Việc phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều khả năng lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy thêm các liệt sĩ trong thời gian tới.