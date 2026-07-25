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Xuất bản ngày 25/07/2026 12:13 PM
Xuất bản ngày 25/07/2026 12:13 PM

Vẻ nóng bỏng của 5 mỹ nhân trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2026

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương là 5 thí sinh thắng phần thi "Người đẹp biển" tại Miss Grand Vietnam 2026.

Sau phần trình diễn "Best in Swimsuit" (Người đẹp biển) tại Miss Grand Vietnam 2026, ban giám khảo đã chọn 5 thí sinh có màn thể hiện nổi bật. Cô gái chiến thắng tại hạng mục này sẽ được tiến vào top 20 chung cuộc.

Sau phần trình diễn “Best in Swimsuit” (Người đẹp biển) tại Miss Grand Vietnam 2026, ban giám khảo đã chọn 5 thí sinh có màn thể hiện nổi bật. Cô gái chiến thắng tại hạng mục này sẽ được tiến vào top 20 chung cuộc.

Việc tiếp tục lọt top "Người đẹp biển" không phải là kết quả quá bất ngờ với những ai theo dõi hành trình của Ngô Bảo Ngọc. Sinh năm 1995, Ngô Bảo Ngọc sở hữu sắc vóc nổi bật với chiều cao 1m75, làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách cá tính.

Việc tiếp tục lọt top “Người đẹp biển” không phải là kết quả quá bất ngờ với những ai theo dõi hành trình của Ngô Bảo Ngọc. Sinh năm 1995, Ngô Bảo Ngọc sở hữu sắc vóc nổi bật với chiều cao 1m75, làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách cá tính.

Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu "Người đẹp biển". Một năm sau, người đẹp tiếp tục gây ấn tượng tại Miss Cosmo Vietnam 2023 khi lọt top 5, đồng thời chiến thắng ba giải thưởng phụ gồm "Best Catwalk", "Người đẹp biển" và "Đại sứ Môi trường". Với kinh nghiệm thi đấu cùng phong độ ổn định, Bảo Ngọc đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026.

Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu “Người đẹp biển”. Một năm sau, người đẹp tiếp tục gây ấn tượng tại Miss Cosmo Vietnam 2023 khi lọt top 5, đồng thời chiến thắng ba giải thưởng phụ gồm “Best Catwalk”, “Người đẹp biển” và “Đại sứ Môi trường”. Với kinh nghiệm thi đấu cùng phong độ ổn định, Bảo Ngọc đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026.

Trịnh Yến Nhi sinh năm 2005 tại Đắk Lắk. Cô từng giành giải phụ "Người đẹp biển" và vào top 20 Miss World Vietnam 2025.

Trịnh Yến Nhi sinh năm 2005 tại Đắk Lắk. Cô từng giành giải phụ “Người đẹp biển” và vào top 20 Miss World Vietnam 2025.

Cô sở hữu gương mặt sáng với chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng 79-60-89. Yến Nhi cũng đang là cái tên sáng giá khi liên tiếp lọt top các vòng thi phụ năm nay.

Cô sở hữu gương mặt sáng với chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng 79-60-89. Yến Nhi cũng đang là cái tên sáng giá khi liên tiếp lọt top các vòng thi phụ năm nay.

Lê Thị Tường Vy sinh năm 2001 tại Quảng Ngãi. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Du Lịch Bản sắc Việt Nam 2024 và top 10 Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020.

Lê Thị Tường Vy sinh năm 2001 tại Quảng Ngãi. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Du Lịch Bản sắc Việt Nam 2024 và top 10 Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020.

Sở hữu lợi thế về sắc vóc với chiều cao 1m76 lẫn kỹ năng trình diễn, Tường Vy được kỳ vọng sẽ bứt phá để đem lại chiến thắng.

Sở hữu lợi thế về sắc vóc với chiều cao 1m76 lẫn kỹ năng trình diễn, Tường Vy được kỳ vọng sẽ bứt phá để đem lại chiến thắng.

Trần Thị Thoa Thương sinh năm 2002 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Cô sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể lần lượt là 88-61-94 cm. Cô tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng.

Trần Thị Thoa Thương sinh năm 2002 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Cô sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể lần lượt là 88-61-94 cm. Cô tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng.

Thoa Thương từng bất ngờ rút lui khỏi Miss Grand Vietnam 2023 khiến fan tiếc nuối. Với lần trở lại này, người đẹp đặt nhiều tâm huyết để quyết tâm chinh phục vương miện.

Thoa Thương từng bất ngờ rút lui khỏi Miss Grand Vietnam 2023 khiến fan tiếc nuối. Với lần trở lại này, người đẹp đặt nhiều tâm huyết để quyết tâm chinh phục vương miện.

Sinh năm 2002 tại Đồng Nai, Võ Đoàn Bảo Hà đang là cái tên nổi bật khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Cô từng có nhiều thành tích như top 10 Miss World Vietnam 2025, top 25 Hoa Hậu Việt Nam 2024...

Sinh năm 2002 tại Đồng Nai, Võ Đoàn Bảo Hà đang là cái tên nổi bật khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Cô từng có nhiều thành tích như top 10 Miss World Vietnam 2025, top 25 Hoa Hậu Việt Nam 2024...

Tại vòng sơ khảo, người đẹp từng tuyên bố đến đây để chinh phục danh hiệu Miss Grand Vietnam 2026.

Tại vòng sơ khảo, người đẹp từng tuyên bố đến đây để chinh phục danh hiệu Miss Grand Vietnam 2026.

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