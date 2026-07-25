Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Điện ảnh 2024
Sau hơn 1 năm đăng quang, Hoa hậu Ngô Lan Anh có cuộc sống khá kín tiếng, tập trung vào công việc cá nhân.
Á hậu Việt gây xôn xao khi ném gạch vào nhà dân lên tiếng giải thích
Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái, được cho là một Á hậu, nhiều lần cầm gạch ném vào nhà dân trong hẻm ở TP.HCM, khiến dư luận xôn xao.
Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 diễn bikini gây tranh cãi, Ban tổ chức nói gì?
Phần trình diễn của thí sinh Emoura Phạm trở thành tâm điểm bàn luận sau màn tạo dáng bị cho là phản cảm tại vòng thi áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026.
Vẻ nóng bỏng của 5 mỹ nhân trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2026
Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương là 5 thí sinh thắng phần thi "Người đẹp biển" tại Miss Grand Vietnam 2026.
Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã xuất viện
Sau 12 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khoẻ bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã ổn định và được xuất viện.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm lực lượng tìm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Chính phủ, Bộ Quốc phòng dâng hương, thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Kích hoạt toàn viện, chạy đua giành giật sự sống từ hai nguồn tạng hiến
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kích hoạt toàn bộ hệ thống trong vài giờ để đồng thời tiếp nhận tim, gan từ hai bệnh viện, chạy đua với thời gian cứu người.
Kiêng chất đạm tuyệt đối vẫn tái phát gout do 4 sai lầm trong ăn uống
Không ít người bệnh gout cắt bỏ hoàn toàn thịt, cá khỏi bữa ăn nhưng acid uric vẫn tăng cao do duy trì những thói quen ăn uống tưởng đúng mà lại phản tác dụng.
Vì sao kim cương 5 ly được ưa chuộng ở châu Á?
Kim cương 5 ly là gì, vì sao đây được coi là kích thước lý tưởng đối với khách hàng mua sắm trang sức?
1 triệu Won Hàn Quốc hôm nay 25/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt?
Cập nhật tỷ giá KRW/VND mới nhất, 1 triệu Won Hàn Quốc hôm nay 25/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Đoàn công tác VOV làm việc với các cơ quan truyền thông hàng đầu của Malta
Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển dẫn đầu có buổi làm việc với các cơ quan truyền thông hàng đầu của Malta.
Nga tập kích triển lãm drone Ukraine bằng tên lửa Iskander-M
Nga tấn công triển lãm quốc phòng ở ngoại ô thủ đô Kiev khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 100 người bị thương, làm dấy lên những câu hỏi về sự an toàn.
Dông lốc đánh chìm tàu cá ở Trường Sa, 33 ngư dân được cứu, 3 người mất tích
33 người được cứu vớt, 3 ngư dân mất tích sau khi tàu cá gặp dông lốc, bị phá nước và chìm ở Trường Sa.
Giá bạc hôm nay 25/7: Bạc trong nước tiếp tục giảm, thế giới tăng
Giá bạc hôm nay 25/7 ghi nhận diễn biến trái chiều, giá bạc trong nước tiếp tục xu hướng giảm, trong khi bạc thế giới tăng nhẹ.
AI ‘thanh lọc’ ngành IT, lương kỹ sư công nghệ sụt giảm mạnh
Nhu cầu thị trường phân hóa buộc nhân sự công nghệ phải thay đổi để tăng sức cạnh tranh, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp có chế độ hấp dẫn hơn để thu hút nhân tài.
MacBook Air hay Pro: Chọn sai có thể tốn thêm chục triệu
Khác biệt giữa MacBook Air và Pro không chỉ nằm ở hiệu năng, mà còn ở cách dùng thực tế và số tiền bạn có thể tiết kiệm.
Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang
Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Công nghệ 25/7: YouTuber chế tạo máy X-quang tại nhà từ TV cũ
YouTuber Mirko Pavleski gây chú ý khi chế tạo máy X-quang tại nhà từ TV cũ, SpaceX phóng Starlink V3 thành công... là một số tin công nghệ 25/7.
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