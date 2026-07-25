Vẻ nóng bỏng của 5 mỹ nhân trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2026

Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu “Người đẹp biển”. Một năm sau, người đẹp tiếp tục gây ấn tượng tại Miss Cosmo Vietnam 2023 khi lọt top 5, đồng thời chiến thắng ba giải thưởng phụ gồm “Best Catwalk”, “Người đẹp biển” và “Đại sứ Môi trường”. Với kinh nghiệm thi đấu cùng phong độ ổn định, Bảo Ngọc đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026.