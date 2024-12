Dương Trường Giang gửi gắm tình yêu Hà Nội trong sản phẩm âm nhạc mới

(VTC News) -

MV "Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết" của Dương Trường Giang.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết, MV Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết thể hiện một góc nhìn cao thượng trong tình yêu.

“Tôi thấy rằng, bất cứ ai trong chúng ta đều va chạm vào tình yêu không có mục đích, không có lí do, đơn giản chỉ là cảm xúc đến và chúng ta tận hưởng trọn vẹn điều đó cùng người mình yêu. Vậy thì tại sao chúng ta phải dành 1000 lí do cho sự kết thúc? Tại sao luôn phải có ai đó có lỗi? Tại sao luôn phải có điều gì đó tồi tệ? Tại sao phải có lí do để cảm thấy bản thân không sai?

Chúng ta đã từng có những ngày rất đẹp bên nhau, chỉ là giờ sẽ không đồng hành cùng nhau nữa nên hãy dành cho nhau ánh nhìn bao dung, để mọi điều luôn đẹp”, nhạc sĩ Dương Trường Giang chia sẻ về thông điệp trong ca khúc.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang giới thiệu về MV "Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết" và album "Giang Phố".

MV Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết được quay ở Phố Nhà thờ ở Hà Nội. Trong MV, Dương Trường Giang ngồi đàn piano và hát Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết và đọc rap ngay trước Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Chia sẻ về lý do chọn địa điểm đặc biệt này, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết, tuổi trẻ của anh trải qua những niềm vui, nỗi buồn đều ở Hà Nội.

“Hà Nội và Phố là nơi chứng kiến, sẻ chia, vỗ về những nỗi niềm. Phố Nhà thờ là một trong những điểm đến quen thuộc của Hà Nội. Dương Trường Giang muốn những người nghe nhạc nhận ra Giang đang ở trên “phố của mình”, muốn tri ân thành phố của mình nên chọn Phố Nhà thờ làm địa điểm thực hiện MV”, Dương Trường Giang chia sẻ.

Tại họp báo, đạo diễn Khải Anh - cố vấn hình ảnh cho MV tiết lộ ca khúc Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết sẽ được sử dụng cho phần nhạc một bộ phim mới của VFC.

Qua MV Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết nói riêng và album Giang Phố nói chung, nhạc sĩ Dương Trường Giang mong muốn khán giả có thể cảm nhận được Hà Nội, Phố trong âm nhạc của Dương Trường Giang.

MV "Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết" được quay ở Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Trong buổi ra mắt, nhạc sĩ Dương Trường Giang đã thể hiện ca khúc Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết và Nếu buồn hãy buồn ở Hà Nội. Hai ca khúc này nằm trong album Giang Phố sẽ ra mắt vào ngày 25/2/2025.

Chia sẻ về album sắp ra mắt, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết, album Giang Phố xuất phát từ “nick name” thân thương bấy lâu nay mọi người vẫn thường gọi anh.

Album gồm 6 ca khúc Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết, Dưới gốc cây sồi già (sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua), Chúng ta đã không giữ lời, Rồi ngày mai sau tìm nhau ở đâu trên phố dài, Tâm sự nhé, Nếu buồn hãy buồn ở Hà Nội.

Album được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết liền mạch trong khoảng thời gian anh cảm thấy “ngọn lửa” nghệ thuật trong mình đang bùng cháy nhất, anh đã chắt chiu những cảm xúc chân thật của mình, gửi gắm vào âm nhạc. Album khắc hoạ những câu chuyện, lời hứa, thất hứa, tâm sự, nỗi niềm của Dương Trường Giang và Hà Nội.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang chia sẻ về MV "Chỉ là thời gian dành cho nhau" và album "Giang Phố".