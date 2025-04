(VTC News) -

Ngày 1/4, Bộ Công Thương chính thức công bố quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo đó, các sản phẩm thuộc diện áp thuế bao gồm thép carbon cán phẳng ở dạng cuộn và không cuộn, có hàm lượng carbon dưới 0,6% theo khối lượng, đã được phủ, tráng, mạ hoặc phủ kim loại chống ăn mòn như kẽm, nhôm hoặc các hợp kim gốc sắt, không phân biệt độ dày và chiều rộng.

Một số sản phẩm không thuộc phạm vi áp thuế gồm: Thép được phủ, mạ hoặc tráng bằng crom hoặc oxit crom; thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm hoặc hợp kim kẽm nhôm magie nếu được phủ thêm lớp crom hoặc oxit crom; thép được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân và thép không gỉ.

Mức thuế áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức của Trung Quốc lên tới hơn 37,1%, cụ thể gồm một số doanh nghiệp như Baoshan Iron & Steel, Shanghai Meishan Iron, Baosteel Zhanjiang Iron, Wuhan Iron...

Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thép mạ Trung Quốc, Hàn Quốc. (Ảnh: chinhphu).

Với doanh nghiệp Hàn Quốc, Hyundai Steel Company bị áp mức thuế 13,7%, và các nhà sản xuất, xuất khẩu khác từ Hàn Quốc phải chịu mức thuế 15,6%.

Mặt khác, một số công ty vẫn được hưởng mức thuế 0%. Tại Trung Quốc, Boxing Hengrui New Material Co., Ltd. và Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. là 2 công ty được mức thuế 0%. Với các sản phẩm từ Hàn Quốc, POSCO, KG Dongbu Steel và Dongkuk Coated Metal được hưởng mức thuế 0%.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành và có thời hạn áp dụng là 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực.

Trước đó, Việt Nam cũng áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép HRC từ Trung Quốc.