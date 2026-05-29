Dự báo thời tiết Hà Nội dịp thi vào lớp 10

Theo kế hoạch, năm 2026, Hà Nội tổ chức thi lớp 10 từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 với ba bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội trong 3 ngày này.

Thời gian Sáng và trưa (7-11h) Chiều (12-17h) 30/5 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 25-30°C. Gió đông nam 2-3m/s. Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 31-33°C. Gió đông nam 2-3m/s. 31/5 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 26-31°C. Gió đông nam 2-4m/s. Không mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ 32-34°C. Gió đông nam 2-4m/s. 1/6 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 28-32°C. Gió đông nam đến Nam 2-4m/s. Không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ 33-35°C. Gió đông nam đến Nam 2-4m/s.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định về tình hình mưa to và dông trên cả nước từ nay đến ngày 31/5.

Theo đó, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Ngoài ra, đêm 29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 31/5, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng xu hướng giảm dần.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.