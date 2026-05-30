Dự báo thời tiết ngày 30/5: Miền Bắc nắng trên 33°C, miền Nam mưa lớn

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/5/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 31/5, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 220mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Chiều tối 30/5, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Từ đêm 31/5, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng xu hướng giảm dần.

Ngày 30/5, miền Nam tiếp tục hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Trong ngày 30/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33°C.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 30/5, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6 và sóng biển cao hơn 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/5/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35°C, có nơi trên 35°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tỉnh Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33°C, phía Nam 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.