  • logo
Xuất bản ngày 26/05/2026 02:58 PM
Xuất bản ngày 26/05/2026 02:58 PM

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa

(VTC News) -

Giữa đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, nhiều người dân trùm kín từ đầu đến chân, thậm chí mặc cả áo mưa để chống chọi cái nóng như thiêu đốt khi ra đường.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 1

Hôm nay là ngày nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ phổ biến 39-40°C, có nơi vượt ngưỡng 40°C.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 2

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong khoảng từ 10h đến đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh hay đại lộ Thăng Long vắng phương tiện hơn thường ngày.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 3

Dưới cái nắng gay gắt, hơi nóng từ mặt đường bê tông và nhựa đường hắt lên khiến không khí thêm oi bức.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 4

Để hạn chế tác động của nắng nóng, phần lớn người dân khi ra đường đều che kín cơ thể.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 5

Áo chống nắng, khẩu trang, kính, găng tay trở thành vật dụng không thể thiếu với mỗi người khi ra đường.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 6

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 7
Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 8

Nhiều chị em phụ nữ mặc kín mít từ đầu đến chân để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 9

Người đàn ông còn mặc cả áo mưa để chống chọi cái nắng bỏng rát.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 10

Người dân quấn khăn kín đầu để lau mồ hôi liên tục khi di chuyển giữa trời nắng.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 11

Minh Anh (20 tuổi, ở Thanh Xuân) cho biết, những ngày gần đây bản thân phải chuẩn bị rất kỹ trước khi ra đường vì thời tiết quá nắng nóng. “Đi ngoài trời vài phút là cảm giác bỏng rát da mặt. Tôi phải mặc thêm áo khoác dày, đeo khẩu trang kín và mang theo nước uống để tránh mất sức”, Minh Anh nói.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 12

Tại các gốc cây ven đường hoặc khu vực có bóng râm, nhiều shipper, tài xế xe ôm công nghệ và người bán hàng rong tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 13

Trên tuyến đường Tố Hữu, một số công nhân chăm sóc cây xanh mặc áo chống nắng gắn quạt mini phía sau lưng trong lúc làm việc.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 14

Dù đã trang bị nhiều lớp bảo hộ, nhiều người vẫn cảm thấy kiệt sức vì nắng nóng.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 15

Trong khi đó, tại đường Nguyễn Tuân, các công nhân phải làm việc giữa nền nhiệt cao kéo dài nhiều giờ. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau lớp khẩu trang và khăn che kín.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 16

Tại khu vực Khuất Duy Tiến, một số chủ cửa hàng căng bạt kín phía trước để hạn chế nắng hắt trực tiếp vào bên trong và bảo vệ xe máy của khách.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 17

Một số shipper còn lắp thêm ô, dù hoặc bạt che nắng trên xe để có thể làm việc lâu hơn ngoài trời.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 18

Theo chia sẻ của một bảo vệ tại cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi, nắng nóng khiến công việc trở nên vất vả hơn nhiều. “Ngồi ngoài trời từ trưa đến chiều rất dễ mất sức vì xung quanh toàn mặt đường nhựa hấp nhiệt. Tôi phải chuẩn bị thêm quạt và thường xuyên uống nước để đỡ mệt”, người này chia sẻ.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 19

Theo trung tâm khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay hình thành do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp hiệu ứng phơn từ dãy Trường Sơn và gió mùa Tây Nam. Tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 20

Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 trước khi dịu dần từ ngày 28/5.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 21

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gay gắt, bổ sung đủ nước và chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với nhóm lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như shipper, công nhân xây dựng và công nhân môi trường.

Người Hà Nội mặc áo mưa ra đường giữa trời nắng như đổ lửa - 22

Từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác giúp giải nhiệt, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ nắng nóng.

Viên Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới