Đội bóng chờ nửa thế kỷ để dự World Cup, cầu thủ được tặng đất, thưởng ô tô

Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup sau 52 năm chờ đợi. Thành tích đặc biệt của thầy trò huấn luyện viên Sébastien Desabre được chính phủ ghi nhận bằng những phần thưởng giá trị. Theo đó, mỗi thành viên đội tuyển sẽ được trao một chiếc xe Jeep mới, một khoản tiền thưởng lớn cùng một mảnh đất.

Tổng thống Félix Tshisekedi đã tổ chức một buổi lễ long trọng tại Phủ Tổng thống để chúc mừng đội tuyển sau chiến thắng đầy cảm xúc ở vòng loại. Tại đây, ông công bố những phần thưởng đặc biệt dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện nhằm tri ân nỗ lực của họ. Đây được xem là phần thưởng hiếm có, thể hiện sự trân trọng của chính phủ đối với thành tích mang tính lịch sử của bóng đá nước nhà.

Cộng hoà Dân chủ Congo giành vé dự World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu, Tổng thống Congo Félix Tshisekedi bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần thi đấu và những đóng góp bền bỉ của toàn đội xuyên suốt vòng loại, đồng thời nhấn mạnh hành trình vừa qua là nền tảng để đội tuyển tiếp tục phát triển và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

“Từ nay trở đi, việc góp mặt tại World Cup phải trở thành điều thường xuyên”, ông nói.

Tấm vé World Cup của Cộng hòa Dân chủ Congo được định đoạt sau trận đấu kịch tính kéo dài 120 phút trước Jamaica. Ngày 1/4, màn thắng duy nhất trong hiệp phụ của hậu vệ Axel Tuanzebe đã giúp đội bóng châu Phi chấm dứt 52 năm vắng bóng tại sân chơi lớn nhất hành tinh kể từ lần duy nhất tham dự vào năm 1974.

Khoảnh khắc lịch sử này đã khiến các cầu thủ vỡ òa trong cảm xúc. Màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ và người hâm mộ tại Guadalajara đã phản ánh rõ ý nghĩa to lớn của thành tích này.

Tiền đạo Cédric Bakambu, hiện đang khoác áo Real Betis, chia sẻ sau trận đấu tại sân Estadio Akron: “Tôi sinh năm 1991 và chưa từng thấy Cộng hòa Dân chủ Congo dự World Cup. Giờ đây được góp phần đưa đất nước đến đó, thật sự không thể tin nổi”.

Trước đó, ngay sau khi giành vé tham dự World Cup 2026, CHDC Congo đã quyết định lấy ngày 1/4 làm ngày nghỉ lễ toàn quốc có hưởng lương. Đây là dịp để người dân cả nước ăn mừng cùng đội tuyển, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Các doanh nghiệp đã chấp thuận cho người lao động nghỉ làm trong ngày 1/4. Tại thủ đô Kinshasa, nhiều ngân hàng và cửa hiệu tạm ngừng hoạt động suốt ngày, dù vẫn có một số nơi mở cửa do thông báo được ban hành khá đột ngột.