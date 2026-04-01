Xác định 48 đội tham dự World Cup 2026: Italy 3 lần liên tiếp vắng mặt

(VTC News) -

Sáng nay 1/4, danh sách 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 được xác định đầy đủ. Những tấm vé cuối cùng thuộc về Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hoà Czech, Bosnia - Herzegovina và CHDC Congo.

Trong số những đội bị loại ở vòng play-off, cái tên đáng chú ý nhất là Italy. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng có biệt danh Azzurri không vượt qua vòng loại World Cup. Kể cả khi giải đấu mở rộng quy mô thành 48 đội, Italy vẫn chưa thể trở lại với đấu trường họ từng 4 lần vô địch.

Italy không được tham dự World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ở vòng play-off khu vực châu Âu, Italy gặp đối thủ kém họ tới hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) là Bosnia-Herzegovina. Moise Keane ghi bàn mở tỷ số khi trận đấu mới diễn ra 15 phút.

Tuy nhiên, Italy mất kiểm soát sau khi dẫn bàn. Đến cuối hiệp một, tấm thẻ đỏ của Alessandro Bastoni càng đẩy đội bóng này vào thế khó. Đoàn quân của huấn luyện viên Gennaro Gattuso gồng mình chống đỡ các pha tấn công của đối thủ.

Bosnia-Herzegovina tung ra tổng cộng 25 cú sút, trong đó 10 lần trúng đích. Thủ môn Gianluigi Donnarumma chỉ chặn được 9 lần trong số đó và chịu thua trước pha dứt điểm của Haris Tabakovic ở phút 79.

Italy sau đó nỗ lực để giữ tỷ số hoà đến hết hiệp phụ. Dẫu vậy, trong loạt luân lưu, Francesco Esposito và Bryan Cristante lại đá hỏng khiến đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup thua sớm chỉ sau tổng cộng 7 lần thực hiện của 2 đội.

Trong khi đó ở các nhánh đấu khác của châu Âu, 3 đội giành quyền tham dự World Cup là Thuỵ Điển, Cộng hoà Czech và Thổ Nhĩ Kỳ. Thuỵ Điển thắng Ba Lan 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Bàn thắng quyết định được Viktor Gyokeres ghi ở phút 88.

Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Kosovo trên sân khách với tỷ số 1-0. Kerem Akturkoglu ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 53.

Cộng hoà Czech và Đan Mạch tạo ra trận đấu kịch tính kéo dài đến loạt luân lưu. Cộng hoà Czech giành chiến thắng sau 4 lượt sút. Người duy nhất đá thành công của Đan Mạch là Christian Eriksen.

Đội cuối cùng giành quyền tham dự World Cup 2026 là CHDC Congo. Pha lập công của Axel Tuanzebe trong hiệp phụ giúp đại diện của châu Phi đánh bại Jamaica với tỷ số 1-0.

Danh sách 48 đội tham dự World Cup 2026

Chủ nhà: Mỹ, Canada, Mexico.

Châu Á: Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Nhật Bản, Australia, Qatar, Ả Rập Xê Út.

Châu Phi: Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà,. Algeria, Tunisia, Ghana, CHDC Congo.

Bắc-Trung Mỹ: Panama, Curacao, Haiti.

Nam Mỹ: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil, Paraguay,

Châu Đại dương: New Zealand.

Châu Âu: Đức, Thuỵ Sỹ, Scotland, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo, Na Uy, Bỉ, Anh, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech.