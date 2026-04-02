Messi, Ronaldo, Mbappé và Vinicius đóng chung quảng cáo World Cup 2026 gây sốt

Đoạn quảng cáo với sự góp mặt của 4 ngôi sao hàng đầu thế giới gây sốt mạng xã hội.

Quảng cáo hướng đến World Cup 2026 với sự góp mặt của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé và Vinícius Júnior đang tạo nên cơn sốt lớn trên mạng xã hội toàn cầu. Dự án đặc biệt này đánh dấu màn kết hợp chưa từng có giữa bóng đá đỉnh cao và thương hiệu đồ chơi lắp ráp nổi tiếng thế giới.

Trong đoạn quảng cáo, bốn siêu sao hàng đầu cùng ngồi bên một chiếc bàn tròn, lắp ráp mô hình LEGO cúp World Cup. Trên bàn có một vòng quay để quyết định ai sẽ đặt mô hình của chính mình lên đỉnh chiếc cúp, từ đó hoàn tất mô hình.

Phiên bản LEGO của các cầu thủ lần lượt tìm cách chạm tay vào chiếc cúp danh giá. Tuy nhiên, khi cuộc cạnh tranh chưa ngã ngũ, một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện, lấy mô hình nhỏ từ bên trong chiếc cúp, đặt lên trên cùng và mang chiếc cúp đi mất. Chi tiết mang thông điệp đặc biệt đề cao niềm vui và trí tưởng tượng mà LEGO muốn truyền tải.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố quảng bá, video còn ghi điểm với phần hoạt họa tỉ mỉ cho mô hình, khiến người xem dễ dàng nhận ra từng nhân vật.

Messi, Ronaldo, Mbappé và Vinicius cùng xuất hiện trong quảng cáo hướng đến World Cup 2026.

Ngay sau khi ra mắt, đoạn quảng cáo nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Việc quy tụ cùng lúc bốn ngôi sao hàng đầu thế giới trong một chiến dịch quảng bá được xem là bước đi táo bạo, nhưng đã mang lại hiệu ứng vượt mong đợi.

Đây không phải lần đầu Messi và Ronaldo “chung khung hình” trong một chiến dịch quảng cáo. Trước đó, hai huyền thoại từng gây bão khi xuất hiện trong bức ảnh chơi cờ của Louis Vuitton trước World Cup 2022, thu về hàng chục triệu lượt thích trên mạng xã hội.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo nhiều khả năng sẽ cùng góp mặt tại World Cup 2026, có thể là lần cuối họ tranh tài trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Điều đó càng khiến chiến dịch quảng cáo này trở nên đặc biệt, khi quy tụ cả hai thế hệ biểu tượng của môn thể thao vua trong cùng một khung hình.