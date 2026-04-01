Italy sa sút thảm hại ở World Cup, đánh dấu 20 năm tụt dốc không phanh

Italy lần thứ ba liên tiếp không vượt qua vòng loại World Cup, dù luôn gặp các đội bị đánh giá yếu hơn ở vòng play-off. Đoàn quân của huấn luyện viên Gennaro Gattuso níu kéo hy vọng đến loạt luân lưu sau tấm thẻ đỏ của Alessandro Bastoni, nhưng vẫn thất bại vì 2 lượt đá hỏng 11m của Francesco Esposito và Bryan Cristante.

Thất bại lần này đánh dấu cột mốc 20 năm tụt dốc không phanh. Đội tuyển Italy từ đỉnh cao thế giới rơi xuống vực sâu khi thành tích kém dần đều qua các năm. Thành tích á quân EURO 2012 và vô địch EURO 2020 (diễn ra năm 2021) không thể tạo ra bước ngoặt đảo ngược quá trình sa sút của bóng đá Ý ở sân chơi lớn hơn.

Năm 2010, với tư cách đương kim vô địch World Cup, Italy đứng cuối bảng và bị loại sớm. Họ hoà 2 trận (đều với tỷ số 1-1 với Paraguay và New Zealand), trước khi thua Slovakia 2-3 ở lượt cuối.

Năm 2014, thành tích về số điểm có khá hơn nhưng Italy vẫn không vượt qua vòng bảng World Cup. Họ khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh, rồi thua Costa Rica và Uruguay với cùng tỷ số 0-1. Đây là lần gần nhất đội bóng có biệt danh Azzurri xuất hiện ở vòng chung kết World Cup.

Ở vòng loại World Cup 2018, Italy đứng thứ hai sau Tây Ban Nha - không phải kết quả đáng thất vọng. Nỗi đau xảy đến với người hâm mộ bóng đá Ý ở vòng play-off khi Azzurri thua Thuỵ Điển sau 2 lượt trận. Sau đó 4 năm, cơn ác mộng lặp lại dù Italy khi đó là nhà vô địch EURO.

Họ đứng sau Thuỵ Sỹ và rơi vào cùng nhánh đấu với Bồ Đào Nha. Thế nhưng, Italy còn không đến nổi trận đấu với Cristiano Ronaldo và đồng đội. Họ thua Bắc Macedonia 0-1 ngay ở vòng play-off đầu tiên.

Như vậy, kể từ sau khi vô địch Uworld Cup 2006, Italy không được đá thêm một trận knock out nào ở đấu trường này. Cầu thủ gần nhất ghi bàn cho Italy ở trận đấu loại trực tiếp của World Cup là Marco Materazzi nay đã giải nghệ.

Lần gần nhất Italy có bàn thắng ở World Cup là lượt trận đầu tiên của World Cup 2014, với pha lập công của Mario Balotelli vào lưới đội tuyển Anh. Hai trận gần nhất ở World Cup của Azzurri - diễn ra cách đây 12 năm - họ đều không ghi bàn.