FIFA tiết lộ VTV có bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam

Ngày 2/4, trang web chính thức của FIFA cập nhật thông tin cho thấy Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Trong danh sách đối tác truyền thông World Cup 2026, VTV là đại diện duy nhất của Việt Nam, nắm bản quyền truyền thông trên cả 4 nền tảng TV, radio, thiết bị di động và internet.

Ngoài ra, dữ liệu từ website FIFA, khi người dùng lựa chọn lãnh thổ Việt Nam trong phần Kết quả và Lịch thi đấu, logo của VTV xuất hiện tại vị trí đơn vị truyền hình chính thức. Đến thời điểm hiện tại, VTV được ghi nhận là đơn vị phát sóng duy nhất của giải đấu tại Việt Nam.

Trong phần chi tiết từng trận đấu, kênh VTV3 được hiển thị là kênh trực tiếp toàn bộ các trận đấu thuộc World Cup 2026. Tuy vậy, khả năng đây chưa phải phương án phát sóng cuối cùng. Trong danh sách các kênh có thể xem World Cup tại Việt Nam, FIFA còn liệt kê thêm các kênh khác của VTV như VTV2, VTV7 và VTV10.

VTV xuất hiện tại vị trí đơn vị truyền hình chính thức của World Cup 2026 tại Việt Nam.

VTV hiện vẫn chưa thông báo chính thức về việc sở hữu bản quyền hay kế hoạch phát sóng chi tiết cho World Cup 2026. Trước đó vào ngày 24/3, trang Facebook của Ban Thể thao VTV đã đăng tải thông tin về việc phát sóng các trận ở vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 trên VTV2 và nền tảng truyền hình số VTVGo.

VTV từng nhiều lần là đơn vị phát sóng các giải đấu lớn như World Cup hay Euro, phục vụ miễn phí cho khán giả cả nước. Tuy nhiên, ở một số giải gần đây như FIFA Club World Cup 2025, bản quyền tại Việt Nam lại thuộc về FPT Play, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường bản quyền thể thao.

Bên cạnh đó, FIFA cũng đang thúc đẩy các phương thức tiếp cận khán giả mới. Nền tảng YouTube đã đạt thỏa thuận với FIFA, cho phép các đơn vị có bản quyền phát sóng 10 phút đầu mỗi trận đấu trong thời gian diễn ra giải. Đây được xem như phần “mở màn” nhằm thu hút người xem, đặc biệt là giới trẻ, sau đó chuyển sang theo dõi đầy đủ trận đấu trên các kênh truyền hình chính thống.

Ngoài ra, các đơn vị có bản quyền cũng có thể phát trực tuyến một số trận đấu chọn lọc trên kênh YouTube của mình để thu hút khán giả toàn cầu, đồng thời quảng bá cho các trận đấu còn lại của giải.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, từ ngày 11/6 đến 19/7. Giải đấu lần đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển, hứa hẹn mang đến quy mô và sức hấp dẫn lớn chưa từng có.