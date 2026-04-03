Vé World Cup 2026 đắt hơn 1 cây vàng gây bức xúc, FIFA tiếp tục tăng giá

Ngày 2/4, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc khi FIFA mở bán giai đoạn cuối cùng của vé World Cup 2026. Lý do là thời gian chờ đợi mua vé kéo dài, lỗi kỹ thuật và đặc biệt là việc giá vé bị đẩy lên cao, trong đó vé hạng 1 xem trận chung kết hiện đã vượt mốc 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng).

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ có thể mua vé theo kiểu “ai nhanh tay sẽ có”, không cần bốc thăm hay có quyền ưu tiên như các đợt trước. Vì vậy, ngay từ 11h sáng (giờ ET), hàng nghìn người đã truy cập vào cổng bán vé của FIFA. Nhiều người phải chờ đợi hàng giờ, thậm chí bị chuyển nhầm sang một cổng bán vé khác dành riêng cho nhóm CĐV của các đội vừa giành quyền dự giải vào thứ Ba, buộc họ phải quay lại xếp hàng từ đầu và tiếp tục chờ đợi rất lâu.

Những người mua được vé cho biết số lượng vé các trận “hot” rất hạn chế, trong khi giá nhiều trận đã bị đẩy lên cao hơn so với mọi đợt bán trước đó. Theo ghi nhận từ người mua vé, khoảng 40/104 trận của giải đã tăng giá.

FIFA khẳng định mức giá vé World Cup phản ánh nhu cầu “đặc biệt cao” và phù hợp với thị trường Bắc Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Đối với trận chung kết, vé hạng 1 hiện lên tới 10.990 USD, trong khi trước đó chỉ 8.680 USD (tháng 12), 7.875 USD (tháng 11) và 6.370 USD lúc mới mở bán. Vé hạng 2 hiện là 7.380 USD, còn hạng 3 là 5.785 USD, tức đã cao gấp đôi so với giá ban đầu.

Giá vé bán kết cũng đã vượt mốc 3.000 USD cho hạng cao nhất. Các trận tứ kết và nhiều trận knock-out khác đều tăng giá đáng kể.

Đáng chú ý, FIFA không hề giảm giá vé, dù có dấu hiệu một số trận bán chậm.

Ngoài giá vé, người hâm mộ còn phàn nàn về sự thiếu minh bạch. FIFA không công bố rõ số lượng vé bán ra, cũng không giải thích việc nhiều người bị chuyển nhầm sang trang lỗi khiến họ không mua được vé. Dù lỗi đường link đã được khắc phục sau 1-2 giờ, nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội mua vé.

Đến cuối ngày mở bán, vé của hàng chục trận hấp dẫn đã hết sạch, nhưng vẫn còn nhiều trận ít “nhiệt” chưa bán hết.

Đây là giai đoạn bán vé cuối cùng trong tổng số bốn đợt. Khác với các đợt trước đây, lần này người hâm mộ có thể chọn chỗ trực tiếp trên sơ đồ sân. Tuy nhiên, FIFA cho biết vé vẫn sẽ được tung ra theo từng đợt, kể cả trong thời gian diễn ra giải.

Chính sách giá vé của FIFA đã gây tranh cãi từ tháng 9, khi tổ chức này áp dụng cơ chế “giá linh hoạt”. Khác với các kỳ World Cup trước, FIFA không công bố bảng giá cố định từ sớm mà chỉ đưa ra mức tối thiểu và tối đa ban đầu, sau đó lại liên tục điều chỉnh.

Từ tháng 11 đến nay, FIFA đã nhiều lần tăng giá, đặc biệt với các trận có đội tuyển lớn như Brazil hay Argentina. Đợt điều chỉnh mới nhất là lần tăng thứ ba, với một số trận tăng hơn 50%.

Dù vậy, FIFA vẫn khẳng định mức giá phản ánh nhu cầu “đặc biệt cao” và phù hợp với thị trường Bắc Mỹ. Ngược lại, người hâm mộ trên toàn thế giới liên tục chỉ trích giá vé “trên trời”. Thậm chí, Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá châu Âu (FSE) đã phối hợp với tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Euroconsumers gửi đơn lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc FIFA lạm dụng vị thế độc quyền để đẩy giá vé World Cup lên mức quá cao, gây bất lợi cho người hâm mộ.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, từ ngày 11/6 đến 19/7. Giải đấu lần đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển, hứa hẹn mang đến quy mô và sức hấp dẫn lớn chưa từng có.