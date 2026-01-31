Hơn 200 người chết vì sập mỏ ở CHDC Congo

Theo một quan chức địa phương, vụ sập mỏ coltan (một loại quặng kim loại có vai trò thiết yếu trong công nghiệp hiện đại), xảy ra từ hôm thứ 4 tại khu vực Rubaya thuộc miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong số 200 nạn nhân được xác định thiệt mạng có nhiều thợ mỏ, trẻ em và phụ nữ. Nhiều nhân viên cứu hộ và tình nguyên viên tham gia công tác cứu hộ, cũng bị thương trong vụ việc.

Mỏ Rubaya là cơ sở sản xuất khoảng 15% tổng lượng coltan (một loại quặng kim loại có vai trò thiết yếu trong công nghiệp hiện đại) của toàn thế giới. Cơ sở này đã bị lực lượng phiến quân M23 chiếm giữ từ năm 2024.

Theo các đánh giá ban đầu, nguyên nhân gây sập mỏ là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây ra.