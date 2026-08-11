Huỳnh Lập biến bản hit của Thắng thành 'ma mị', khán giả tranh cãi dữ dội

(VTC News) -

Màn trình diễn Trước khi em tồn tại của đội Huỳnh Lập tại Công diễn 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây chú ý khi biến bản hit quen thuộc của Thắng từ màu sắc nhẹ nhàng, lãng mạn sang ma mị, u tối.

Từ bản hit nhẹ nhàng đến sân khấu ma mị

Trước khi em tồn tại là ca khúc gắn với màu sắc âm nhạc riêng của Thắng, được khán giả yêu thích bởi giai điệu nhẹ nhàng, giàu chất tự sự và cảm giác thư thái.

Bước lên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, ca khúc được Nhà Hiển Nhiên lựa chọn để làm mới theo một hướng hoàn toàn khác.

Màn trình diễn “Trước khi em tồn tại” của đội Huỳnh Lập gây tranh cãi.

Đội hình trình diễn gồm Huỳnh Lập, Cheng, Thái Lê Minh Hiếu và Neko Lê. Theo chia sẻ trong chương trình, ngay từ khi thành lập đội, Huỳnh Lập đã định hướng thực hiện một tiết mục mang màu sắc ma mị, dù khi đó chưa biết nhóm sẽ nhận ca khúc nào. Khi Trước khi em tồn tại được lựa chọn, ý tưởng này được phát triển thành concept chính của tiết mục.

Bản phối mới được chuyển sang màu sắc trap, hip-hop và folktronica, kết hợp âm thanh điện tử với một số nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, thay đổi đáng kể so với tinh thần quen thuộc của ca khúc.

Theo cách lý giải của nhóm, đây không phải hát lại một bản hit mà là xây dựng câu chuyện mới trên nền ca khúc cũ. Tuy nhiên, chính sự thay đổi quá lớn này tạo nên tranh luận gay gắt. Nếu phiên bản của Thắng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng thì trên sân khấu Anh trai vượt ngàn Chông gai, tác phẩm được khoác lên diện mạo tối màu, kịch tính và nặng tính trình diễn hơn.

Một bộ phận khán giả cho rằng cách làm mới khiến ca khúc mất đi chất riêng vốn có. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng đây là sân khấu thi đấu nên việc biến đổi mạnh mẽ là cần thiết để tạo dấu ấn.

Neko Lê tiếp tục nhận ý kiến trái chiều về phần rap.

Bên cạnh đó, phần rap của Neko Lê cũng tiếp tục nhận nhiều bình luận trái chiều. Nam rapper xuất hiện ở phần phát triển trên nền beat có tiếng mõ, với cách thể hiện được một số khán giả ví như “tụng kinh”. Kết hợp cùng âm thanh và hình ảnh sân khấu, phân đoạn này đẩy rõ nhất ý tưởng tâm linh mà Huỳnh Lập theo đuổi.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là điểm nhấn giúp tiết mục khác biệt. Tuy nhiên, nhiều người lại nhận xét phần rap chưa tạo được sự kết nối với tổng thể ca khúc, khiến màn trình diễn trở nên nặng nề và khó cảm.

Trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng phiên bản mới không còn giữ được tinh thần vốn có của Trước khi em tồn tại. Một khán giả nhận xét các phần trong tiết mục “không kết nối với nhau” và cho rằng bản mới không bằng bản gốc.

Ngược lại, người xem khác cho rằng sự khác biệt là điều tất yếu khi một ca khúc được remake. Họ đánh giá nhóm đã tạo được một màu sắc mới thay vì lặp lại cách thể hiện quen thuộc.

“Làm mới” hay đã đi quá xa?

Tâm điểm tranh luận nằm ở mức độ thay đổi của phiên bản mới. Với những khán giả yêu thích ca khúc của Thắng, màn trình diễn khiến Trước khi em tồn tại trở nên xa lạ. Một số người cho rằng concept ma mị lấn át phần âm nhạc, đặc biệt khi ca từ của bài hát không hoàn toàn phù hợp với concetp tâm linh được xây dựng trên sân khấu.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng sân khấu remake không nhất thiết phải giữ nguyên màu sắc bản gốc. Việc thay đổi thể loại, phối khí và cách kể chuyện là cách để nghệ sỹ tạo dấu ấn riêng.

Huỳnh Lập mạo hiểm.

“Đã remake thì đương nhiên phải khác bản gốc”, một khán giả bình luận. Người khác cho rằng hai phiên bản có cách tiếp cận khác nhau và không nên chỉ dựa vào việc giống hay khác bản gốc để đánh giá.

Việc lựa chọn màu sắc ma mị phù hợp với hình ảnh sáng tạo mà Huỳnh Lập theo đuổi ở lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, đưa phong cách này vào một ca khúc vốn có màu sắc hoàn toàn khác cũng là lựa chọn mạo hiểm. Chính sự khác biệt quá lớn giữa hai phiên bản đã khiến Trước khi em tồn tại trở thành một trong những tiết mục được bàn luận nhiều sau Công diễn 2.