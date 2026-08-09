Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ 2026: Sư phạm tiếng Anh dẫn đầu với 28,12 điểm

(VTC News) -

Theo quyết định được trường ban hành ngày 9/8, điểm chuẩn cao nhất là 28,12 thuộc ngành Sư phạm tiếng Anh. Xếp ngay sau là Sư phạm tiếng Trung với 28,11 điểm.

Các ngành sư phạm còn lại có mức điểm chuẩn từ 26,10 đến 27,60. Trong đó, Sư phạm tiếng Nhật lấy 27,10 điểm; Sư phạm tiếng Hàn Quốc 27,60 điểm và Sư phạm tiếng Đức 26,10 điểm.

Ở nhóm ngành ngôn ngữ, Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn 25,92, Ngôn ngữ Trung Quốc 25,65 điểm, Ngôn ngữ Hàn Quốc 24,30 điểm và Ngôn ngữ Nhật 23 điểm.

Một số ngành có mức điểm chuẩn thấp hơn gồm Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 22,26 điểm, Ngôn ngữ Nga 22,15 điểm, Tâm lý học giáo dục 22,05 điểm, Ngôn ngữ Pháp 21,45 điểm và Ngôn ngữ Ả Rập 21,05 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ 2026.

Đối với các trường hợp có cùng điểm xét tuyển, trường áp dụng tiêu chí phụ về điểm cộng và thứ tự nguyện vọng theo từng ngành. Trong đó, Sư phạm tiếng Anh áp dụng tiêu chí điểm cộng không quá 0,75 và nguyện vọng 1; Sư phạm tiếng Trung yêu cầu điểm cộng bằng 0 và nguyện vọng 1.

Như vậy, điểm chuẩn năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 21,05 đến 28,12 điểm, chênh 7,07 điểm giữa ngành cao nhất và thấp nhất.