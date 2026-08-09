Trường Đại học Giao thông Vận tải công bố điểm chuẩn năm 2026

(VTC News) -

Tối 9/8, Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026. Năm nay nhà trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển: Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết hợp kết quả học bạ THPT với điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét theo kết quả đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH QGHN (với mã GHA) và đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH QG HCM (với mã GSA); xét theo kết quả đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành cao nhất tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội là Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) với 26,5 điểm.

Theo sau là các ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 26,44 điểm; ngành Kỹ thuật cơ điện tử26,23 điểm; ngành Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) 26,01 điểm.

Các ngành điểm chuẩn thấp nhất gồm Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị) với 20 điểm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) 20.16 điểm; Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC Xây dựng dân dụng và công nghiệp) với 20,26 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn từng ngành như sau:

Nhà trường cho biết kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin dữ liệu từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG HCM năm 2026, kết quả thi đánh giá tư duy của ĐHBK HN năm 2026, cơ sở dữ liệu ngành do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.