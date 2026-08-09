Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất: Ngành cao nhất lấy 24,75 điểm

(VTC News) -

Năm 2026, điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Mỏ - Địa chất dao động từ 15,5 đến 24,75 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với 24,75 điểm.

Theo sau là các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 24,6 điểm, Kế toán 23,25 điểm, Tài chính Ngân hàng 23,25 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản lý tài nguyên khoáng sản với 15,5 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất 2026.

Năm nay, Đại Học Mỏ Địa Chất tuyển sinh qua 5 phương thức xét tuyển như sau: Dựa vào kết quả thi THPT; dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế; sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, ĐHQG; xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại THPT.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu quá thời hạn này mà không thao tác, hệ thống sẽ mặc định thí sinh từ chối nhập học và kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

Thí sinh sẽ nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại trường theo lịch hẹn quy định của từng trường. Các giấy tờ gốc cần chuẩn bị sẵn gồm: Học bạ THPT, giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, giấy khai sinh, căn cước công dân, giấy khám sức khỏe và giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Ngoài ra, thí sinh cần chuẩn bị sẵn các khoản học phí/lệ phí để nộp khi nhập học.