Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định cao nhất 22 điểm

(VTC News) -

Ngành Răng Hàm Mặt có điểm chuẩn cao nhất với 22 điểm theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và 20 điểm theo phương thức xét học bạ. Thí sinh xét học bạ phải có kết quả học tập lớp 12 đạt loại Giỏi.

Tiếp đến, ngành Luật và Luật kinh tế có điểm trúng tuyển 20 điểm theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm theo phương thức xét học bạ. Thí sinh xét học bạ phải có kết quả học tập lớp 12 đạt loại Giỏi.

Đối với nhóm ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng, điểm trúng tuyển là 18 theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và 16,5 theo phương thức xét học bạ. Thí sinh xét học bạ phải có kết quả học tập lớp 12 đạt loại Khá.

Đối với các ngành còn lại, điểm trúng tuyển là 15 theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; phương thức xét học bạ cũng là 15 điểm (điểm trung bình chung 6 học kỳ THPT).

Với phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, điểm trúng tuyển cũng được xác định theo từng nhóm ngành.

Cụ thể, các ngành Răng Hàm Mặt, Luật và Luật kinh tế có mức 700 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng 650 điểm; các ngành còn lại 550 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định cụ thể như sau:

Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 12/8 đến 14/8/2026 tại cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TP.HCM.