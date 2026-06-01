1 bìa đậu phụ bao nhiêu gram, cung cấp bao nhiêu calo?

(VTC News) -

Đậu phụ (còn gọi là đậu hũ hoặc tàu hủ) là món ăn dân dã làm từ đậu nành, sản xuất bằng cách nghiền - xay đậu nành, nấu chín và lọc lấy sữa, sau đó dùng chất kết tủa để đông đặc thành các khối trắng. Đây là nguồn đạm thực vật giàu dưỡng chất, phổ biến trong văn hóa ẩm thực châu Á.

1 bìa đậu phụ bao nhiêu gam?

Trọng lượng của một bìa đậu phụ tại Việt Nam rất đa dạng, phụ thuộc vào cơ sở sản xuất, kích thước khuôn đúc và cách thức đóng gói. Theo khảo sát thực tế trên thị trường, một bìa đậu phụ truyền thống được bán tại các tiểu thương ở khu chợ dân sinh thường có trọng lượng dao động từ 200gr đến 300gr.

Đối với các sản phẩm đậu hũ non, đậu phụ trắng đóng gói công nghiệp và phân phối trong hệ thống siêu thị, trọng lượng được định lượng chuẩn xác và in rõ trên bao bì. Các mức phổ biến nhất là 300gr, 350gr hoặc có thể lên tới 400gr tùy thuộc vào từng thương hiệu. Sự chênh lệch này chủ yếu xuất phát từ tỷ lệ nước được giữ lại trong quá trình ép khuôn. Đậu phụ non ngậm nhiều nước sẽ nặng hơn và có kết cấu mềm mịn, trong khi đậu phụ thường bị ép kỹ nên nhẹ hơn một chút nhưng lại đặc ruột hơn.

Nếu tiêu thụ một bìa đậu phụ cỡ tiêu chuẩn (khoảng 300gr), bạn sẽ dung nạp khoảng 210 - 228 calo.

1 bìa đậu phụ bao nhiêu calo?

Bên cạnh thắc mắc về trọng lượng, hàm lượng calo trong nguyên liệu này cũng là thông tin được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là phái đẹp. Trung bình, 100gr đậu phụ trắng truyền thống chỉ cung cấp khoảng 70 đến 76 calo. Từ tỷ lệ này, nếu bạn tiêu thụ một bìa đậu phụ cỡ tiêu chuẩn (khoảng 300gr), cơ thể sẽ dung nạp khoảng 210 - 228 calo.

Bù lại cho mức năng lượng khiêm tốn, đậu phụ mang đến một nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào. Trong 100gr đậu phụ chứa tới 8gr protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể người không tự tổng hợp được. Bên cạnh đó, 100gr thực phẩm này chỉ chứa khoảng 2gr carbohydrate, 1gr chất xơ, 4gr chất béo thực vật lành mạnh, nhưng có nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, sắt, magie, photpho và kẽm.

Những lợi ích của đậu phụ

Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng lý tưởng, việc tiêu thụ đậu phụ đúng cách mang lại những giá trị tuyệt vời cho cơ thể. Trước hết, nguồn đạm thực vật dồi dào biến đậu phụ trở thành món ăn hoàn hảo để thay thế thịt đỏ, giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu và bảo vệ hệ tim mạch hoạt động khỏe mạnh.

Thứ hai, hàm lượng canxi cao trong nguyên liệu này hỗ trợ duy trì mật độ xương, phòng ngừa nguy cơ loãng xương một cách hiệu quả.

Hơn thế nữa, nguyên liệu chính làm nên đậu phụ là đậu nành có chứa hợp chất isoflavone. Đây là một chất mang lại tác dụng hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ estrogen, rất tốt cho sức khỏe phụ nữ trung niên, đồng thời giúp giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh lý mãn tính. Đối với những người muốn kiểm soát cân nặng, lượng calo thấp kết hợp cùng cảm giác no lâu do protein mang lại khiến đậu phụ trở thành trợ thủ đắc lực trong chế độ ăn kiêng.

Đậu phụ làm món gì tốt nhất?

Cách bạn chế biến món ăn sẽ quyết định trực tiếp đến lượng calo thực tế mà cơ thể hấp thu. Mặc dù đậu phụ trắng nguyên bản rất thanh đạm, nhưng nếu bạn thưởng thức một bìa đậu phụ rán ngập dầu, lượng năng lượng có thể tăng vọt lên tới 271 calo/100gr, làm mất đi ý nghĩa giảm cân vốn có.

Do đó, để bảo vệ vóc dáng và sức khỏe, người tiêu dùng nên ưu tiên các phương pháp nấu nướng nhẹ nhàng như luộc, hấp, nấu canh hoặc làm salad. Cuối cùng, việc tiêu thụ đậu phụ cần có sự điều độ, kết hợp hài hòa với đa dạng các nhóm thực phẩm khác sẽ kiến tạo một nền tảng sức khỏe bền vững, khoa học cho bạn và gia đình.

Tùy Ý