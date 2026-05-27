Trong những ngày nắng nóng gay gắt, rất nhiều người có chung cảm nghĩ, giá mà có vài cốc bia lạnh để giải nhiệt, dễ chịu và sảng khoái tức thì. Những ngày nóng 38–40 độ C, sau giờ làm, cảnh bạn bè, đồng nghiệp tụ tập bên bàn nhậu với bia lạnh vô cùng quen thuộc ở nhiều thành phố như Hà Nội hay TP.HCM.

Nhưng trái ngược với cảm giác sảng khoái tức thì đó, sự thật là càng uống bia trong thời tiết nóng bức, cơ thể lại càng dễ mất nước hơn. Nhiều người sau cuộc nhậu mùa hè trải qua cảm giác khô miệng, đau đầu, người mệt lả, tim đập nhanh, khát dữ dội vào sáng hôm sau...; không chỉ vì say, mà còn vì cơ thể đã bị mất nước đáng kể.

Vì sao bia lạnh tạo cảm giác “đã khát”?

Khi trời nóng, nhiệt độ cơ thể tăng, mồ hôi tiết ra nhiều, cổ họng khô, não bộ khao khát cảm giác được làm mát. Bia lạnh đáp ứng rất mạnh cảm giác này. Nhiệt độ thấp làm dịu cổ họng tức thì, gas tạo cảm giác sảng khoái, vị đắng nhẹ giúp nhiều người thấy đỡ nóng. Đó là lý do sau khi đi ngoài trời nắng về, nhiều người cảm thấy “không gì đã bằng cốc bia lạnh".

Nhưng cảm giác mát đó chủ yếu là cảm giác tức thời, không đồng nghĩa cơ thể đang được bù nước hiệu quả.

Chất cồn khiến cơ thể mất nước nhanh hơn

Vì sao uống bia lạnh trời nóng càng dễ mất nước? Điểm quan trọng nhất nằm ở alcohol. Bia chứa cồn, và cồn có tác dụng lợi tiểu. Điều đó có nghĩa là cơ thể sẽ đi tiểu nhiều hơn, lượng nước thoát ra ngoài tăng lên.

Nói đơn giản,uống bia không chỉ đưa nước vào cơ thể mà còn kích thích cơ thể thải nước ra nhanh hơn. Trời nóng vốn đã khiến bạn đổ mồ hôi liên tục, việc uống bia càng làm tình trạng mất nước nặng hơn. Đó là lý do nhiều người uống rất nhiều bia nhưng vẫn thấy khát, miệng khô, mệt mỏi.

Vì sao sáng hôm sau thường khát khô cổ? Đây là dấu hiệu điển hình của mất nước. Sau một buổi nhậu, cơ thể đã mất nước qua mồ hôi, nước tiểu, hơi thở nhưng lại không được bù đúng cách. Kết quả là bạn bị khô miệng, đau đầu, mệt lả, choáng váng, tim đập nhanh. Trong thời tiết nóng, tình trạng này còn nặng hơn nhiều so với mùa lạnh.

Vì sao uống bia mùa nóng dễ mệt hơn mùa lạnh?

Mùa hè vốn đã khiến cơ thể giãn mạch để tản nhiệt, mất nước qua mồ hôi, tim hoạt động nhiều hơn. Khi uống bia, mạch máu tiếp tục giãn, huyết áp thay đổi, cơ thể càng khó giữ nước.

Ngoài ra, việc ngồi nhậu mùa hè thường đi kèm đồ ăn mặn, thức khuya, môi trường nóng bức, hút thuốc, nói chuyện nhiều... và tất cả đều khiến cơ thể mất nước thêm.

Không ít người có cảm giác vừa uống thì sảng khoái nhưng vài tiếng sau lại uể oải, nóng người và khát liên tục.

Bia lạnh có thực sự giúp “giải nhiệt”? Có nhưng chỉ là cảm giác tạm thời. Nhiệt độ lạnh của bia giúp cơ thể thấy dễ chịu ngay lúc uống nhưng không làm giảm nhiệt cơ thể bền vững như nhiều người nghĩ.

Thậm chí nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể còn phải hoạt động nhiều hơn để xử lý cồn, tim mạch chịu áp lực lớn hơn, nguy cơ mất nước và kiệt sức tăng lên. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong những ngày nắng nóng cực đoan.

Vì sao nhiều người uống bia xong càng nóng hơn? Đây là cảm giác rất phổ biến. Ban đầu, bia lạnh tạo cảm giác mát. Nhưng sau đó, nhiều người lại thấy mặt nóng bừng, người hầm hập, đổ mồ hôi nhiều hơn. Nguyên nhân là cồn làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu dưới da, khiến cơ thể có cảm giác nóng lên.

Đó là lý do nhiều người uống càng nhiều càng đỏ mặt, càng nhậu càng đổ mồ hôi.

Uống bia khi vừa đi nắng về có nguy hiểm?

Đây là thói quen khá phổ biến. Vừa đi ngoài trời nắng gắt, người đang mệt và mất nước, việc lập tức uống bia lạnh có thể khiến cơ thể phản ứng mạnh vì nhiệt độ thay đổi đột ngột, mạch máu giãn nhanh, tim mạch chịu áp lực.

Với người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp, gan, thói quen này càng đáng lưu ý.

Cách uống bia để đỡ mất nước

Nếu uống bia trong mùa nóng, bạn nên uống xen kẽ nước lọc, không uống liên tục quá nhanh, hạn chế ngồi quá lâu trong môi trường nóng bí. Ngoài ra, nên ăn kèm rau quả, bổ sung điện giải, không để cơ thể quá khát rồi mới uốngcũng giúp giảm nguy cơ mất nước.

Có một sai lầm phổ biến là “khát thì uống bia luôn cho mát", trong khi cơ thể thật ra đang cần nước, điện giải và nghỉ ngơi chứ không phải chất cồn.