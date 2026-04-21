Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 11/4 đến 17/4

Từ ngày 11/4 đến 17/4, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 270 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Lê Tiến Dũng trong bài viết “Mẹ chưa lành vết mổ vẫn nhịn ăn, cha xe ôm định bán 'cần câu cơm' cứu con”

- Ông Phạm Văn Thanh trong bài viết “Nỗi đau câm lặng của người đàn ông nằm liệt giường, chưa một lần được đi viện”

- Anh Nguyễn Văn Tuấn trong bài viết “Cha ung thư, chồng chấn thương sọ não, vợ gãy tay nén đau xin xuất viện chăm”.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.