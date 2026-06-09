Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 30/5 đến 5/6

(VTC News) -

Từ ngày 30/5 đến 5/6, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 10 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Nguyễn Thị Bích Thục trong bài viết “Lời khẩn cầu của người mẹ ung thư di căn: 'Mong sống thêm để con không bơ vơ'

- Chị Nguyễn Thị Thanh trong bài viết “Mẹ 37 tuổi đứt tủy sau tai nạn, liệt hoàn toàn, con 8 tuổi mỗi đêm hỏi 'Bao giờ mẹ về?'”

- Em Mè Văn Hặc trong bài viết “Sinh viên 21 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối nghẹn ngào: 'Có nhầm không bác sĩ?'”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 30/5 đến 5/6 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.