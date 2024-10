Đắk Nông có tân Giám đốc Công an tỉnh

(VTC News) -

Chiều 16/10, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Song Ân (SN 1978), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Song Ân, tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trước đó, ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.