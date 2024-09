Chân dung 9 Giám đốc Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm trong 8 tháng qua

(VTC News) -

Đại tá Thân Văn Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 1/2, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Thân Văn Hải. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân.

Đại tá Thân Văn Hải sinh năm 1975, quê quán huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thân Văn Hải từng giữ các vị trí: Phó trưởng Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Ngày 1/4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể từ ngày 1/4.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Nguyễn Hữu Mạnh. (Ảnh: VGP)

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, quê quán huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Học viện An ninh Nhân dân, điều tra viên cao cấp; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Hữu Mạnh từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phó Cục trưởng C03 giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/5, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà bè, TP.HCM.

Trong quá trình công tác, ông Vũ Như Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.HCM; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 20/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Đại tá Nguyễn Xuân Thao đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là Đại tá Nguyễn Hồng Phong chuyển công tác làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thao sinh năm 1977, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Thao từng giữ chức Trưởng phòng Tham mưu của Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an. Tháng 11/2019, ông được điều động làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đến tháng 1/2023, ông Nguyễn Xuân Thao quay trở lại làm Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Phong. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đồng thời, Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979, quê quán tỉnh Phú Thọ.

Trước khi về Hà Tĩnh công tác, ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Đến tháng 7/2022, ông Nguyễn Hồng Phong (thời điểm đó mang cấp hàm thượng tá) được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Trần Văn Phúc làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho Đại tá Trần Văn Phúc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Đồng thời, Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Phúc từng giữ chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Ngày 15/8, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Trà Vinh)

Đại tá Nguyễn Thanh Hải giữ cương vị này thay Đại tá Trần Xuân Ánh được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1973, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Ngày 16/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho Đại tá Trần Xuân Ánh. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Xuân Ánh đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là Đại tá Trần Văn Phúc được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Trần Xuân Ánh sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 10/2019, ông Trần Xuân Ánh làm Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Hai năm sau, ông giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày 20/8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an phối hợp Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức lễ thông báo, công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Hữu Hợp. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân; Cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.