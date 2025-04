Hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên màn hình lớn ở quảng trường Thời đại Mỹ

(VTC News) -

Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - chia sẻ trên Facebook cá nhân ảnh chụp màn hình LED khổng lồ của Nasdaq Marketsite, quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) hiển thị hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam và bản đồ hình chữ S bên cạnh.

Nội dung trên màn hình ghi: "Celebrating the 50th anniversary of the Reunification of Vietnam" (Kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam thống nhất).

Đại sứ Giang mô tả về tấm ảnh: "Vào lúc này, giữa quảng trường Thời đại New York City". Ông cũng gửi lời cảm ơn Nasdaq đã cùng tham gia vào dịp kỷ niệm đặc biệt ý nghĩa của Việt Nam.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam và thông điệp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ của Nasdaq Marketsite ở quảng trường Thời đại, Mỹ. (Ảnh: Facebook Đại sứ Đặng Hoàng Giang)

Sự kiện trọng đại kỷ niệm nửa thế kỷ thống nhất đất nước Việt Nam này nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Các hãng truyền thông quốc tế uy tín như AP, Reuters, Bloomberg và The Guardian. Các bài viết không chỉ ghi nhận quy mô và cảm xúc của lễ kỷ niệm mà còn phản ánh vị thế và định hướng tương lai của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu.

AP News đưa tin về lễ kỷ niệm tại TP.HCM, nơi diễn ra cuộc diễu binh quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 13.000 người. Trong đó trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về thông điệp "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai".

Trong khi đó, Hãng tin Reuters mô tả lễ kỷ niệm là "chiến thắng của niềm tin", với sự tham gia của hàng chục nghìn người dân và khách quốc tế. Bài viết cũng đề cập đến mối quan hệ hiện tại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, từ việc bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 đến việc nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất vào năm 2023.

Trong khi đó Đài phát thanh La Primerisima của Nicaragua cũng đưa tin và hình ảnh sống động về không khí lễ hội tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM, nơi người dân đang náo nức kỷ niệm “chiến thắng trước đội quân từng được coi là bất khả chiến bại”. Bài báo nhấn mạnh “Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kéo dài 55 ngày đêm không chỉ chấm dứt cuộc chiến tranh khốc liệt nhất thời hiện đại, mà còn đánh dấu sự ra đời của một ‘con hổ’ châu Á mới - một Việt Nam kiên cường, thống nhất và phát triển”.