Cục CSGT công bố thêm video vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Theo Cục Cảnh sát giao thông, xe máy biển số 47AB-325.78 có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 do anh trai của Q. (nam sinh lớp 12 tử vong) làm chủ. Thời điểm Q. lái xe máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi, 5 tháng, 28 ngày.

Video mới được Cục Cảnh sát giao thông công bố và khẳng định âm thanh thu trực tiếp từ camera nhà dân trên tuyến. (Nguồn: Công an cung cấp)

"Đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, V.Đ.Q. đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh 50 cm3 tham gia giao thông. Không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông" - Cục Cảnh sát giao thông nêu.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin thêm có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Cơ quan chức năng thu thập các clip liên quan và xác định Q. chạy xe tốc độ cao trên đường.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 11h29 ngày 15/4, tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm đó, V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng) lái xe gắn máy biển số 47AB-325.78 di chuyển trên Quốc lộ 29 theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk). Đến địa điểm trên, phương tiện lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em Q. tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ông Hoàng bị cáo buộc trong quá trình làm nhiệm vụ, khi phát hiện em V.Đ.Q. điều khiển xe gắn máy đi trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Là cán bộ Cảnh sát giao thông, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường.