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Xuất bản ngày 10/06/2026 04:20 PM
Xuất bản ngày 10/06/2026 04:20 PM

LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè

Bảo Anh
Bảo Anh
(VTC News) -

Phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí tăng cao của người dân trong dịp hè, toàn bộ 15 siêu thị LOTTE MART kéo dài thời gian hoạt động từ 13/6 đến 16/8.

Trong suốt thời gian này, các siêu thị LOTTE MART sẽ kéo dài thời gian mở cửa phục vụ khách hàng đến 22h30 hàng ngày. Cụ thể:

Siêu thịGiờ hoạt động mới
LOTTE MART Nam Sài Gòn07h30 – 22h30
LOTTE MART Phú Thọ (Phường Phú Thọ)08h00 – 22h30
LOTTE MART Đồng Nai08h00 – 22h30
LOTTE MART Đà Nẵng07h30 – 22h30
LOTTE MART Bình Dương07h30 – 22h30
LOTTE MART Phan Thiết08h00 – 22h30
LOTTE MART Ba Đình07h30 – 22h30
LOTTE MART Vũng Tàu08h00 – 22h30
LOTTE MART Tân Bình07h30 – 22h30
LOTTE MART Cần Thơ08h00 – 22h30
LOTTE MART Gò Vấp07h30 – 22h30
LOTTE MART Nha Trang07h30 – 22h30
LOTTE MART Nha Trang Gold Coast08h30 – 22h30
LOTTE MART Vinh08h00 – 22h30
LOTTE MART West Lake08h30 – 22h30

Bên cạnh đó, LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi mùa hè dành cho thành viên, như nhân 5 điểm tích lũy khi mua sắm trong ngày thành viên L-Day vào ngày 9 (áp dụng tất cả thành viên) & 19 hàng tháng (áp dụng thành viên Platinum).

LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè - 1

LOTTE MART vừa ra mắt hạng thành viên Diamond (Kim Cương) - cấp bậc cao nhất trong hệ thống khách hàng thành viên. Thành viên Diamond được tích điểm 1,5% trên tổng hóa đơn khi đạt mức chi tiêu theo quy định và nhiều ưu đãi độc quyền khác.

“Tăng thời gian phục vụ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mùa hè vui vẻ”, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết.

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