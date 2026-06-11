Mỹ tuyên bố kết thúc vòng tấn công mới nhất vào Iran

(VTC News) -

CENTCOM đăng tải bài viết trên X với nội dung: “Lực lượng CENTCOM tiến hành cuộc tấn công vào khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và địa điểm phòng không của Iran trên khắp đất nước. Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ bắn loại đạn dược chính xác vào mục tiêu của Iran gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và tàu thương mại quốc tế đi qua vùng biển khu vực”.

Theo CENTCOM, cuộc tấn công này nhằm đáp trả “hành động gây hấn vô cớ và liên tục của Iran”. Các cuộc tấn công bắt đầu lúc 17h15 ngày 10/6 (giờ địa phương).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tương tự, Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch ném bom của Mỹ vào Iran sẽ sớm chấm dứt và các quan chức cấp cao của Iran gọi điện yêu cầu ông ngừng cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên, Fox News dẫn lời ông Trump cho biết vụ ném bom sẽ tiếp tục vào đêm mai nếu không đạt được thỏa thuận ghi nhớ.

Cách đây không lâu, truyền thông nhà nước Iran tiếp tục đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra trên khắp Iran. Tiếng nổ được nghe thấy ở một số thành phố gần thủ đô Tehran, bao gồm Abyek, Qarchak, Minab, Nazarabad, Karaj.

Những địa điểm khác nằm xa hơn về phía nam, gần eo biển Hormuz, bao gồm Sirik, Bandar Abbas, Qeshm và đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ quan trọng ở Vịnh Ba Tư cũng ghi nhận tiếng nổ.

Tương tự, tiếng nổ được nghe thấy ở thành phố Shiraz, thuộc tỉnh Fars. Ban đầu, vụ nổ được báo cáo xảy ra gần thành phố Eshtehard, gần Tehran, nhưng sau đó thống đốc tỉnh cho biết âm thanh có thể xuất phát từ sự cố bên ngoài tỉnh, theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin.

Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KWA) đưa tin hệ thống phòng không của Kuwait đang đối đầu với "mục tiêu thù địch". Theo Bộ Nội vụ Bahrain, còi báo động vang lên lần thứ hai trong ngày 11/6.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phát động cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.