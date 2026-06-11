Messi ứng xử tinh tế, 'tặng' 2 câu trả lời khiến nhà báo xúc động

(VTC News) -

Sau trận đấu giữa Argentina và Iceland sáng 10/6 tại Alabama, Mỹ, Lionel Messi ký tặng và chào hỏi các cổ động viên bên ngoài sân vận động. Ngôi sao 38 tuổi nhìn thấy Manu Gutierrez - một phóng viên ngồi xe lăn xin phỏng vấn. Theo tường thuật của tờ Ole (Argentina), Messi lập tức tiến đến và dành tặng cho nhà báo người Venezuela cuộc phỏng vấn đặc cách.

Thông thường, cầu thủ chỉ tiếp xúc với báo chí ở những khu vực được chỉ định. Dù vậy, ông Gutierrez - mắc chứng bại não dẫn đến hạn chế khả năng vận động - phải ngồi xe lăn và không thể chen vào đám đông các đồng nghiệp vây quanh Messi. Do đó, ông phải ra khu vực của cổ động viên với hy vọng được gặp ngôi sao người Argentina.

Messi ghi bàn trong trận đấu giữa Argentina và Iceland. (Ảnh: Reuters)

Tờ Ole mô tả "Messi chủ động bắt tay, nhẹ nhàng tách các cổ động viên đang xô đẩy và dành cho Gutierrez 2 câu hỏi phỏng vấn". Câu hỏi đầu tiên của Gutierrez là anh còn cách bao xa để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Messi đáp: “Thực ra tôi chưa bao giờ tập trung vào những kỷ lục cá nhân. Tôi cố gắng hướng tới các mục tiêu của tập thể, những gì tốt nhất cho đội bóng, và chúng tôi sẽ tiếp cận từng trận đấu một, nỗ lực hết mình và cạnh tranh như cách chúng tôi vẫn luôn làm”.

Gutierrez hỏi tiếp liệu Messi có nghĩ đến việc tham dự kỳ World Cup tiếp theo. “Điều đó xảy ra một cách tự nhiên. Lần gần nhất tôi nói về chuyện này là ở kỳ World Cup trước; khi đó tôi cảm thấy chặng đường phía trước còn rất dài và việc chờ thêm bốn năm khiến tôi khó có thể nghĩ mình sẽ ở đây.

Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ ngừng thi đấu, kể cả khi chuyển tới Inter Miami, nơi tôi đã gắn bó được một thời gian. Tôi luôn cố gắng cống hiến hết khả năng. Mọi thứ đến rất tự nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy ổn và thật vui khi được có mặt ở đây”, đội trưởng tuyển Argentina trả lời.

Video: Messi "tặng" phóng viên ngồi xe lăn 2 câu trả lời phỏng vấn.

Sau đó, trên tài khoản X của mình, nhà báo thuộc MVP SPORTS đã đăng tải một bài viết dài dành cho Messi.

“Leo, giống như với rất nhiều người cùng thế hệ với tôi, là thần tượng của tôi. Tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy anh trên màn hình hay trên một tấm thẻ sưu tập", Gutierrez viết.

"Anh nhìn thấy tôi trên khán đài dù tôi đang ngồi trên xe lăn, và nghe thấy tôi khi tôi nói: ‘Tôi là nhà báo, Leo. Xin cho tôi một câu hỏi…’. Tôi phải nói rõ nghề nghiệp của mình vì anh không thấy tôi ở khu vực tác nghiệp, nơi anh đã trả lời khá nhiều câu hỏi. Do chiều cao, anh đã không nhận ra tôi.

Vì thế, tôi di chuyển về phía đám đông người hâm mộ mà không bận tâm tới những cú xô đẩy. Vì một lý do nào đó, tôi biết rằng nếu anh nhìn thấy tôi, anh sẽ cho tôi cuộc phỏng vấn đó, và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy.

Leo, nếu anh đọc được những dòng này — điều đó có lẽ là quá xa vời — tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì anh không chỉ dành cho tôi thêm một trong những đường kiến tạo không tưởng của mình, mà còn khiến tôi vô cùng hạnh phúc bởi sự hào phóng của anh".