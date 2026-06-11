Mẫu sedan hybrid mới của Geely lập kỷ lục thế giới, chỉ tốn hơn 2 lít xăng/100km

(VTC News) -

Mẫu sedan hybrid thế hệ thứ năm Geely Emgrand i-HEV vừa lập kỷ lục Guinness thế giới khi hoàn thành bài thử nghiệm thực tế trên đường cao tốc tuần hoàn tại đảo Hải Nam với mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, chỉ 2,22 L/100 km. Hãng xe Trung Quốc Geely Auto công bố sẽ chính thức mở bán dòng xe này vào ngày 16/6 tới đây.

Diện mạo đầu xe Geely Emgrand i-HEV nổi bật với lưới tản nhiệt dạng nan dọc mở rộng.

Yếu tố cốt lõi giúp chiếc xe đạt được khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc này nằm ở khối động cơ xăng chuyên dụng cho hệ thống hybrid, sở hữu hiệu suất nhiệt lên tới 48,41%. Đây là mức hiệu suất cao nhất hiện nay đối với các dòng động cơ đốt trong được sản xuất thương mại trên quy mô toàn cầu và đã được Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc (CATARC) cấp chứng nhận kiểm định chính thức.

Về mặt kết cấu kỹ thuật, xe được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc mô-đun toàn cầu BMA Evo mới của hãng. Hệ thống truyền động thông minh i-HEV áp dụng cấu trúc tách rời mô-tơ kép P1+P3, kết hợp với bộ truyền động điện hybrid tích hợp "11 trong 1". Mô-tơ dẫn động của xe cho công suất cực đại 230 kW, tương đương khoảng 308 mã lực. Khối động cơ này cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện ở dải tốc độ lên tới 66 km/h và chỉ mất 1,84 giây để tăng tốc từ 0 đến 30 km/h.

Thiết kế đuôi xe duy trì phom dáng tổng thể của phiên bản chạy xăng truyền thống.

Trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn WLTC, hệ thống truyền động điện sẽ làm chủ hơn 80% các kịch bản lái xe thông thường, giúp giảm thời gian hoạt động của động cơ xăng hơn 27% so với các hệ thống hybrid truyền thống. Theo số liệu công bố từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình định mức của xe ở điều kiện hỗn hợp là 3,83 lít cho 100km.

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm vận hành, Geely tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI 2.0 toàn miền và mô hình dữ liệu năng lượng đám mây Galaxy AI Cloud Powertrain 2.0. Hệ thống phần mềm này có khả năng cảm nhận và phân tích theo thời gian thực các thông số môi trường bên ngoài như nhiệt độ, độ ẩm, độ cao địa hình và độ dốc mặt đường để tự động đưa ra chiến lược phối hợp tối ưu giữa dòng điện và nhiên liệu xăng, giúp cải thiện thêm hơn 10% hiệu suất năng lượng tổng thể.

Không gian khoang lái của mẫu sedan hybrid mới được tích hợp mô hình dữ liệu đám mây Galaxy AI Cloud Powertrain 2.0 và công nghệ triệt tiêu tiếng ồn chủ động.

Khả năng chống ồn và rung lắc (NVH) của khoang cabin cũng được xử lý chuyên sâu bằng công nghệ triệt tiêu tiếng ồn động cơ chủ động EOC và thuật toán dự đoán vị trí dừng thông minh, giúp giảm 32,7% độ rung khi khởi động máy, đưa độ ồn trong khoang lái tiệm cận với các dòng xe thuần điện khi chỉ cao hơn khoảng 1 dB.

Về mặt ngoại hình, Emgrand i-HEV vẫn giữ nguyên phom dáng của phiên bản chạy xăng truyền thống với lưới tản nhiệt đa giác dạng nan dọc, kết hợp cụm đèn định vị ban ngày LED ba đoạn và các hốc hút gió viền mạ crôm. Khung gầm xe sử dụng cấu trúc thép cường độ cao chiếm tỷ lệ 70% thân vỏ, mang lại độ cứng xoắn đạt mức 26.000 Nm/độ nhằm nâng cao hệ số an toàn khi xảy ra va chạm.